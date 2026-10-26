Coti Sorokin en Cadena 3: anécdotas de grandes hits, su gira y el show en Córdoba
El reconocido compositor visitó los estudios de la radio más federal, repasó la trastienda de sus mayores éxitos y palpitó su próxima presentación en el Club Paraguay.
26/10/2026 | 11:50Redacción Cadena 3
FOTO: Coti visitó los estudios de Cadena 3.
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El músico y compositor Coti Sorokin visitó los estudios de Cadena 3 en el marco de su gira internacional y su regreso al país.
Durante una entrevista íntima donde interpretó en vivo algunos de sus clásicos, el artista repasó su trayectoria, recordó los procesos creativos detrás de canciones que marcaron la historia del rock y el pop hispanoamericano, y adelantó los detalles de su agenda de presentaciones en vivo.
De los grandes éxitos a la intimidad del estudio
Consultado sobre la génesis de sus obras más populares, Coti reveló detalles inéditos sobre la composición de Luz de día, tema que popularizaron Los Enanitos Verdes. Según relató, la canción surgió de manera espontánea durante una madrugada de trabajo junto al recordado guitarrista Felipe Staiti: "Llegaba siempre primero al estudio; nos quedábamos guitarreando y así nació", recordó sobre el track que luego llevaría al reconocimiento internacional.
Asimismo, el autor se refirió a la autoría de hits globales como Color Esperanza, reconociendo entre risas la anécdota de cuando su propia hija le enseñaba la canción en el colegio de Madrid sin saber que su padre era el creador. "Me dijo: 'venga hombre, me flipas', y ahí entendí que tenía que empezar a grabar mis propias versiones", expresó ante los micrófonos de la emisora.
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Gira y fecha confirmada en Córdoba
Tras recorrer escenarios de Europa y ciudades de Uruguay y Chile, el cantautor detalló su hoja de ruta para las próximas semanas, que incluye paradas en Buenos Aires, Rosario, Montevideo y Córdoba.
El cronograma inmediato confirmado por el artista comprende:
19 de noviembre: C Complejo Art Media (Buenos Aires).
20 de noviembre: Club Paraguay (Córdoba).
21 de noviembre: Lotus (Rosario).
22 de noviembre: Sala del Museo (Montevideo, Uruguay).
Lectura rápida
¿Quién visitó los estudios de Cadena 3? Coti Sorokin visitó los estudios de Cadena 3 en el marco de su gira internacional.
¿Qué reveló Coti sobre sus canciones? Coti reveló detalles sobre la composición de Luz de día y la anécdota de Color Esperanza.
¿Cuándo tiene programadas sus presentaciones? Las presentaciones están programadas del 19 al 22 de noviembre.
¿Dónde se presentará Coti? Se presentará en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Montevideo.
¿Por qué es relevante su visita? Su visita es relevante por su regreso al país y su agenda de presentaciones en vivo.