Se acerca noviembre: estos son los feriados del mes

El calendario oficial de feriados nacionales sumó un nuevo día de descanso tras el anuncio del Gobierno nacional de declarar feriado nacional el lunes 9 de noviembre con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina.

La medida busca facilitar la organización y logística ante la masiva movilización de fieles de todo el país que acompañarán la itinerancia del Santo Padre.

Esquema de feriados por plaza y región

La llegada del Pontífice, programada del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre, contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Luján, Claypole (Almirante Brown) y Córdoba. Debido a los requerimientos organizativos de cada jurisdicción, las jornadas no laborables se dividieron de la siguiente manera:

Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional en todo el territorio argentino.

Martes 10 de noviembre: Feriado local en la provincia de Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: Feriado local en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires.

Traslado por el Día de la Soberanía Nacional

A las jornadas conmemorativas por la visita papal se añade el feriado correspondiente al Día de la Soberanía Nacional. Aunque su fecha original es el 20 de noviembre, este año se traslada al lunes 23 de noviembre, configurando un fin de semana largo de tres días a nivel nacional.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/