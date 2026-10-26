Se acerca noviembre: estos son los feriados del mes
El Gobierno declaró un nuevo feriado nacional para noviembre por la visita del papa León XIV, sumado a asuetos locales en CABA, Buenos Aires y Córdoba.
26/10/2026 | 07:58Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
El calendario oficial de feriados nacionales sumó un nuevo día de descanso tras el anuncio del Gobierno nacional de declarar feriado nacional el lunes 9 de noviembre con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina.
La medida busca facilitar la organización y logística ante la masiva movilización de fieles de todo el país que acompañarán la itinerancia del Santo Padre.
Esquema de feriados por plaza y región
La llegada del Pontífice, programada del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre, contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Luján, Claypole (Almirante Brown) y Córdoba. Debido a los requerimientos organizativos de cada jurisdicción, las jornadas no laborables se dividieron de la siguiente manera:
Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional en todo el territorio argentino.
Martes 10 de noviembre: Feriado local en la provincia de Córdoba.
Miércoles 11 de noviembre: Feriado local en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires.
Traslado por el Día de la Soberanía Nacional
A las jornadas conmemorativas por la visita papal se añade el feriado correspondiente al Día de la Soberanía Nacional. Aunque su fecha original es el 20 de noviembre, este año se traslada al lunes 23 de noviembre, configurando un fin de semana largo de tres días a nivel nacional.
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Lectura rápida
¿Qué se declaró feriado nacional? Se declaró feriado nacional el lunes 9 de noviembre por la visita del papa León XIV.
¿Quién anunció el feriado? El Gobierno nacional anunció el feriado nacional.
¿Cuándo es la visita del Pontífice? La visita del Pontífice está programada del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre.
¿Dónde se realizarán actividades? Las actividades se realizarán en la Ciudad de Buenos Aires, Luján, Claypole y Córdoba.
¿Por qué se traslada el Día de la Soberanía Nacional? Se traslada al lunes 23 de noviembre para configurar un fin de semana largo de tres días a nivel nacional.