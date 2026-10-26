Descubren en China a 'D-rex', un hongo gigante de 65 millones de años que desafía lo conocido

Un grupo de científicos del Instituto de Botánica de Kunming, en China, descubrió un extraordinario hongo gigante que desafía las ideas previas sobre el tamaño que pueden alcanzar ciertos hongos. La nueva especie, denominada Dianjunus rex, puede crecer hasta 50 cm (20 pulgadas) de altura y pesar cerca de 2.2 kg (4.9 libras), convirtiéndose en los cuerpos fructíferos más grandes conocidos entre los hongos del filo Ascomycota.

El Dr. Indunil C. Senanayake, profesor asociado en el Banco de Germoplasma de Especies Silvestres, afirmó: "Esta especie notable representa una nueva familia fúngica, Dianjunaceae, y ofrece una rara ventana a la evolución de formas corporales fúngicas extremas". La investigación fue publicada en la revista Frontiers in Fungal Biology.

Los investigadores encontraron este hongo inusual mientras realizaban un estudio en varios ambientes forestales en Yunnan, donde observaron estructuras reproductivas inusualmente grandes, conocidas como 'estromas', que emergían de las raíces leñosas de árboles de alcornoque chino.

El análisis genético y la revisión detallada de las características físicas del hongo revelaron que se trataba de algo más que una especie desconocida. Era lo suficientemente diferente de los hongos conocidos como para requerir la creación de un nuevo género y una nueva familia dentro del orden Xylariales.

La especie fue nombrada Dianjunus rex en honor a su tamaño impresionante y al antiguo reino Dian. Su apodo, 'D-rex', refleja su excepcional estatura entre los hongos relacionados. El pariente más cercano conocido es Graphostroma platystoma, un hongo que crece sobre madera muerta en el hemisferio norte.

Un hallazgo intrigante se relaciona con los orígenes evolutivos antiguos de esta nueva familia fúngica. Utilizando una técnica conocida como 'reloj molecular', los científicos compararon el ADN del hongo con información genómica de cientos de otros hongos. Esto les permitió estimar que la familia Dianjunaceae apareció hace aproximadamente 65 millones de años, poco después de la extinción de los dinosaurios.

El Dr. Senanayake comentó: "Este momento plantea una posibilidad intrigante. Después de la extinción masiva, los bosques experimentaron cambios dramáticos, incluida la repentina disponibilidad de grandes cantidades de material vegetal muerto. Para los hongos descomponedores asociados a la madera, tal interrupción ambiental podría haber creado nuevas oportunidades ecológicas".

Otro misterio radica en cómo y por qué Dianjunus rex evolucionó un tamaño tan extraordinario. Antes de su descubrimiento, los cuerpos fructíferos de ascomicetos más altos medían entre 20 y 30 cm. El nuevo hongo puede alcanzar 50 cm, lo que lo convierte en el más alto registrado hasta la fecha.

Los investigadores sugieren que este tamaño inusual podría ser ventajoso en ambientes donde la dispersión de esporas por el viento supere los recursos necesarios para su crecimiento. Al elevarse sobre la vegetación, sus estructuras reproductivas podrían estar mejor posicionadas para captar el aire en movimiento y distribuir esporas.

El hallazgo también subraya cuánto permanece desconocido sobre la diversidad fúngica en los bosques subtropicales de China. Los investigadores creen que esta región es particularmente adecuada para la evolución de especies fúngicas inusuales debido a su variedad de hábitats y condiciones climáticas estables.