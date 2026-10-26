Diego Flores y la clasificación de Instituto a copas internacionales: "Es un equipo que emociona"

Instituto logró un triunfo trascendental ante Deportivo Riestra y se metió por primera vez en su historia en una competencia internacional. El equipo de Diego Flores aseguró su lugar en la Copa Sudamericana a dos fechas del final del torneo y escribió una página inédita para el club.

El entrenador, visiblemente emocionado en la conferencia de prensa, no ocultó su felicidad. “Muy contento, siento felicidad por los jugadores, por la gente del club, por el hincha principalmente”, expresó Flores. “Hoy teníamos muy claro lo que iba a vivir el hincha, lo tuvimos muy en cuenta en la preparación del partido. Creo que estuvimos a la altura”.

El técnico reconoció que se trató de un encuentro difícil. Riestra llegaba con un gran rendimiento: de los últimos 15 partidos, en 10 no había perdido. “Más allá de la posición en la tabla, es un rival que te ofrece dificultades. Generamos las situaciones, quizás nos faltó un poquito de calma en algunos momentos para finalizar más claro, pero la búsqueda estuvo todo el tiempo”, analizó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre el reemplazo de Luna, Flores explicó: “Venía con amarilla, lo estaban buscando mucho, le ofrecían mucha fricción y él no podía salir de esa burbuja. Siempre tratamos de aguantar el máximo porque Alex nos resuelve muchos problemas futbolísticos, pero en ese momento creíamos que Guerra había tenido una muy buena semana de trabajo. Teníamos la confianza de que iba a ayudar a dar soluciones y creo que entró muy bien”.

Respecto a la dificultad para romper el bloque defensivo rival, el DT señaló que en el entretiempo insistieron en la calma y la estructura ofensiva. “En el primer tiempo ese ímpetu de ganar nos hacía estar un poquito ansiosos. En el segundo tiempo corregimos un poco más eso y en la búsqueda terminamos encontrando con una acción de juego corto. Sabíamos que son muy fuertes en los córners en contra, teníamos que moverlo con el juego corto y apareció por ahí”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Consultado sobre si son conscientes de la dimensión de lo alcanzado, Flores respondió: “Creemos que sí, pero mientras más pase el tiempo quizás uno sea más consciente aún. Estos jugadores revivieron un momento muy difícil a principio de temporada. Fueron reinventando los objetivos. Estuvimos muy cerca de clasificar en los ocho por goles en la primera rueda. Hoy protegen la primera punta de local y logran que clasifiquemos a Copa Sudamericana dos fechas antes del final. Es mucho mérito de todo el club y mención especial para este grupo de jugadores, que así como se los castigan las malas, hoy tienen que tener el gran reconocimiento”.

El entrenador destacó el vínculo del plantel con la gente: “Es un equipo que ha generado ese contacto con la gente. Es un equipo que emociona. Este grupo tiene sentido de pertenencia: tiene chicos del club, jugadores que ya han logrado cosas anteriormente. Se transmite, hay línea de liderazgo”.