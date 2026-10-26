Grítalo Glorioso: volvé a emocionarte con el gol que selló la clasificación a copas internacionales

Por Carlos Bocha Houriet

Instituto vivió una noche histórica en Alta Córdoba al vencer a Deportivo Riestra y lograr asegurar así su clasificación a Copa Sudamericana. "La Gloria" aún tiene chances de meterse en Copa Libertadores.

El gol llego cuando el VAR cobró penal a favor del local por un agarrón en el área. Jeremías Lazaro se encargó del remate desde los doce pasos, lo cambió por gol y desató la locura de todo Alta Córdoba.