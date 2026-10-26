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Grítalo Glorioso: volvé a emocionarte con el gol que selló la clasificación a copas internacionales

Instituto venció a Deportivo Riestra con gol de Lazaro en el segundo tiempo y jugará copas internacionales por primera vez.

26/10/2026 | 23:20Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Instituto venció a Riestra en una noche histórica. (Daniel Cáceres/Cadena 3)

FOTO: Instituto venció a Riestra en una noche histórica. (Daniel Cáceres/Cadena 3)

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  1.

    Audio. 1° gol de Instituto ante Riestra. (Jeremías Lazaro)

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    Episodios

Carlos Bocha Houriet Por Carlos Bocha Houriet

Instituto vivió una noche histórica en Alta Córdoba al vencer a Deportivo Riestra y lograr asegurar así su clasificación a Copa Sudamericana. "La Gloria" aún tiene chances de meterse en Copa Libertadores.

El gol llego cuando el VAR cobró penal a favor del local por un agarrón en el área. Jeremías Lazaro se encargó del remate desde los doce pasos, lo cambió por gol y desató la locura de todo Alta Córdoba. 

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