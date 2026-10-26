Los puntajes de una noche memorable para Instituto: Lazaro se hizo cargo y fue figura
El periodista de Cadena 3 Gustavo Gutiérrez analizó el rendimiento de los futbolistas de ambos equipos en Alta Córdoba.
26/10/2026 | 23:17Redacción Cadena 3
FOTO: Lazaro fue la figura de Instituto. (Daniel Cáceres/Cadena 3)
Instituto
Marcos Ledesma: 6
Jonatan Galván: 7
Leonel Mosevich: 7
Fernando Alarcón: 8
Hernán De la Fuente: 6
Gustavo Abregú: 6
Matías Gallardo: 6
Diego Sosa: 6
Jeremías Lazaro: 9 (Figura)
Alex Luna: 5
Matías Tissera: 4
Suplentes
Facundo Suárez: 6
Deportivo Riestra
Marino Arzamendia: 6
Cristian Paz: 6
Carlos Quintana: 6
Facundo Miño: 5
Mariano Bracamonte: 5
Milton Celiz: 6
Pedro Ramírez: 5
Nicolás Watson: 6
Nicolás Benegas: 5
Agustin Graneros: 4
Gabriel Obredor: 4