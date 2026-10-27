Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este martes 27 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Rosario disfruta de un cielo despejado con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 14°, con una humedad del 49%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el este, y la presión atmosférica se sitúa en 1021 hPa.

El clima hoy martes 27 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 27°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con un cielo mayormente despejado. La humedad se mantendrá en un 49%, y el viento continuará soplando a 3.6 m/s desde el este, lo que contribuirá a un ambiente agradable durante el día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico para Rosario indica lo siguiente: el miércoles 28 de octubre se prevé una mínima de 15° y una máxima de 27°, con cielo parcialmente nublado. El jueves 29 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 25°, con probabilidad de lluvias ligeras. Para el viernes 30 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 27°, también con lluvias ligeras. El sábado 31 de octubre, el clima mejorará con una mínima de 16° y una máxima de 31°, bajo un cielo despejado. Finalmente, el domingo 1 de noviembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 27°, con nubes cubriendo el cielo.