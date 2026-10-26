El ejercicio no solo fortalece el corazón, lo reconfigura según un nuevo estudio

El ejercicio no solo incrementa la fuerza del corazón. Un nuevo estudio de la Universidad de Bristol reveló que también transforma físicamente los nervios que regulan la función cardíaca, evidenciando diferencias inesperadas entre los lados izquierdo y derecho del cuerpo.

Los científicos descubrieron que el ejercicio aeróbico moderado modifica la estructura de las células nerviosas implicadas en la regulación de la actividad cardíaca. Más sorprendente aún, los cambios fueron notablemente diferentes en cada lado del cuerpo. Los hallazgos, publicados en Autonomic Neuroscience, podrían ayudar a los médicos a desarrollar tratamientos más precisos para arritmias, dolor en el pecho, angina y el síndrome del 'corazón roto' inducido por el estrés.

La investigación se realizó en ratas, por lo que se necesita más estudio para determinar si los mismos cambios ocurren en humanos. Sin embargo, ofrece una nueva perspectiva sobre cómo la actividad física influye en el sistema nervioso que mantiene el corazón funcionando.

Transformaciones en el sistema nervioso del corazón

El corazón es regulado parcialmente por el sistema nervioso autónomo, una red de nervios que gestiona automáticamente funciones esenciales como el ritmo cardíaco, la respiración y la digestión. Una rama de este sistema ayuda al corazón a latir más rápido cuando el cuerpo necesita más oxígeno, como durante el ejercicio o situaciones estresantes.

Pequeños grupos de células nerviosas llamados ganglios estelares juegan un papel crucial en este proceso. Ubicados a ambos lados del cuello y la parte superior del pecho, estos centros nerviosos envían señales que influyen en la frecuencia cardíaca y otros aspectos de la función cardíaca.

La nueva investigación sugiere que el ejercicio regular cambia estos grupos nerviosos de maneras que los científicos no habían reconocido previamente.

El autor principal del estudio, Dr. Augusto Coppi, profesor titular de Anatomía Veterinaria en la Universidad de Bristol, comentó: "El descubrimiento señala un patrón izquierdo-derecho previamente oculto en el sistema de 'piloto automático' del cuerpo que ayuda a regular el corazón. Estos grupos nerviosos actúan como el regulador de intensidad del corazón y hemos demostrado que el ejercicio moderado y regular remodela ese regulador de manera específica por lado. Esto podría ayudar a explicar por qué algunos tratamientos son más efectivos en un lado que en el otro y, en el futuro, ayudar a los médicos a dirigir las terapias de manera más precisa y efectiva."

Diez semanas de ejercicio producen cambios significativos en los nervios

Para investigar cómo el ejercicio afecta a estos grupos nerviosos, los investigadores examinaron ratas que participaron en diez semanas de entrenamiento aeróbico moderado. El ejercicio aeróbico es una actividad física que incrementa la frecuencia cardíaca y la respiración, como caminar rápido, nadar o andar en bicicleta.

El estudio incluyó a investigadores de University College London (UCL) y de la Universidad de São Paulo (USP), así como de la Universidad Federal de São Paulo (UNIFESP) en Brasil.

El equipo utilizó técnicas avanzadas de análisis tridimensional conocidas como estereología para examinar las células nerviosas. Este enfoque permite a los científicos estimar el número, tamaño y distribución de las células dentro de los tejidos.

Los resultados revelaron un desequilibrio inusual entre los dos lados del cuerpo. En las ratas entrenadas, el grupo nervioso cardiovascular del lado derecho contenía aproximadamente cuatro veces más neuronas que el del lado izquierdo, una diferencia notable en comparación con el patrón observado en las ratas no entrenadas.

Las células nerviosas también cambiaron de tamaño, pero en direcciones opuestas. Las neuronas del lado izquierdo casi duplicaron su tamaño, mientras que las del lado derecho se hicieron ligeramente más pequeñas. Estos hallazgos sugieren que el ejercicio no afecta a todos los nervios que controlan el corazón de manera uniforme. En cambio, produce cambios estructurales distintos en cada lado, lo que podría proporcionar pistas sobre cómo el sistema nervioso se adapta a la actividad física regular.

¿Puede el descubrimiento conducir a mejores tratamientos cardíacos?

Los hallazgos pueden tener importantes implicaciones para el tratamiento de condiciones que involucran actividad nerviosa anormal alrededor del corazón. Las arritmias ocurren cuando el corazón late demasiado rápido, demasiado lento o de manera irregular. La angina es un dolor o malestar en el pecho típicamente causado por un flujo sanguíneo insuficiente al músculo cardíaco. Otro trastorno, comúnmente llamado 'síndrome del corazón roto', implica un debilitamiento repentino del músculo cardíaco que a menudo es desencadenado por un estrés emocional o físico intenso.

En algunos pacientes, los médicos tratan estos problemas reduciendo las señales nerviosas excesivas que llegan al corazón. Procedimientos como los bloqueos del ganglio estelar interrumpen temporalmente la actividad nerviosa, mientras que la denervación implica interrumpir ciertas vías nerviosas.

Comprender cómo difieren los grupos nerviosos izquierdo y derecho podría eventualmente ayudar a los médicos a determinar qué lado debe ser objetivo para obtener el mayor beneficio.

El Dr. Coppi explicó: "Los ritmos cardíacos irregulares, conocidos como arritmias, el síndrome del 'corazón roto' inducido por estrés y ciertos tipos de dolor en el pecho a menudo se tratan reduciendo la actividad excesiva de los ganglios estelares, los pequeños grupos nerviosos emparejados en la parte inferior del cuello y la parte superior del pecho que envían señales de 'acelerar' al corazón. Al mapear cómo el ejercicio cambia estos ganglios en cada lado, el estudio ofrece pistas que podrían en el futuro afinar procedimientos como los bloqueos nerviosos o la denervación hacia el lado que más probablemente ayude. Los hallazgos son preliminares y se realizaron en ratas, por lo que se necesitarían estudios clínicos posteriores."

¿Cuál es el próximo paso en la investigación sobre ejercicio y corazón?

A pesar de que los cambios estructurales fueron significativos, los científicos aún necesitan establecer exactamente cómo afectan la función cardíaca. El equipo de investigación planea investigar si las diferencias entre los grupos nerviosos izquierdo y derecho influyen en cómo se comporta el corazón durante el reposo y la actividad física. También tienen la intención de buscar patrones similares en otros modelos animales y eventualmente en humanos.

Para los estudios en humanos, los investigadores esperan utilizar marcadores no invasivos, que podrían proporcionar información sobre la actividad nerviosa sin requerir cirugía o extracción de tejidos. Si se encuentran las mismas diferencias izquierda-derecha en las personas, el descubrimiento podría ayudar a guiar tratamientos más personalizados para arritmias, angina difícil de tratar y el síndrome del 'corazón roto' inducido por estrés.

El Dr. Coppi agregó: "Comprender estas diferencias izquierda-derecha podría ayudarnos a personalizar tratamientos para trastornos del ritmo cardíaco y angina. Nuestro próximo paso es probar cómo estos cambios estructurales se relacionan con la función y si patrones similares aparecen en animales más grandes y en humanos."