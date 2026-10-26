Talleres y el peor torneo en 32 años

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Por Gabriel Rodríguez

Talleres se encuentra último en una de las zonas del Torneo Clausura de Primera División con apenas 9 puntos de 42 posibles y está realizando la peor campaña en porcentaje de unidades en 32 años en la máxima categoría.

La eficacia en el segundo semestre del año le da apenas un 21%, seis más que el Apertura 1994, en donde terminó último con 9 puntos en 19 fechas, lo que le valió un 15% de efectividad.

Pero aquella temporada también fue colista en la tabla general del año de la temporada 1994/95.

Es decir que está realizando la segunda peor performance de un equipo de Talleres en Primera.

En su historia, la “T” fue último cinco veces: en la temporada 1987/88, en el Clausura 1991, en el Clausura 1993, en el Apertura 1994 y en el Apertura 2001.

Por si fuera poco, terminó 20 de 20 equipos en la temporada 1994/95 y en la 2001/02.

LAS CINCO VECES ULTIMO

1: Apertura 94… 9 puntos en 19 fechas (15% de efectividad)

2: Apertura 2001… 13 puntos en 19 fechas (22%)

3: Clausura 93… 11 puntos en 19 fechas (23%)

4: Clausura 91… 11 puntos en 19 fechas (23%)

5: Primera 87/88… 27 puntos en 38 fechas

En los tres últimos torneos referenciados, se sumaban dos puntos por victoria.