Talleres y el peor torneo en 32 años
El albiazul está haciendo el segundo peor torneo en Primera División en efectividad, apenas por arriba de lo logrado en el Apertura 1994. El detalle.
26/10/2026 | 16:55Redacción Cadena 3
FOTO: Talleres ante un escenario complicado
Talleres se encuentra último en una de las zonas del Torneo Clausura de Primera División con apenas 9 puntos de 42 posibles y está realizando la peor campaña en porcentaje de unidades en 32 años en la máxima categoría.
La eficacia en el segundo semestre del año le da apenas un 21%, seis más que el Apertura 1994, en donde terminó último con 9 puntos en 19 fechas, lo que le valió un 15% de efectividad.
Pero aquella temporada también fue colista en la tabla general del año de la temporada 1994/95.
Es decir que está realizando la segunda peor performance de un equipo de Talleres en Primera.
En su historia, la “T” fue último cinco veces: en la temporada 1987/88, en el Clausura 1991, en el Clausura 1993, en el Apertura 1994 y en el Apertura 2001.
Por si fuera poco, terminó 20 de 20 equipos en la temporada 1994/95 y en la 2001/02.
LAS CINCO VECES ULTIMO
1: Apertura 94… 9 puntos en 19 fechas (15% de efectividad)
2: Apertura 2001… 13 puntos en 19 fechas (22%)
3: Clausura 93… 11 puntos en 19 fechas (23%)
4: Clausura 91… 11 puntos en 19 fechas (23%)
5: Primera 87/88… 27 puntos en 38 fechas
En los tres últimos torneos referenciados, se sumaban dos puntos por victoria.
Lectura rápida
¿Qué equipo se menciona en el artículo?
Talleres.
¿Cuál es su posición actual en el torneo?
Último en una de las zonas del Torneo Clausura.
¿Cuántos puntos ha obtenido hasta ahora?
9 puntos de 42 posibles.
¿Cuándo fue la última vez que tuvo un desempeño tan bajo?
En la temporada 1994/95.
¿Cuántas veces ha terminado último en su historia?
Cinco veces.