Argentino de Rosario quedó bien perfilado para definir la permanencia en casa

FOTO: Archivo- El plantel del "Sala" quiere repetir el festejo, como ante Muñiz.

Argentino de Rosario dio un paso importante en su lucha por permanecer en la Primera C. El empate 1-1 frente a Defensores de Glew, como visitante, dejó al conjunto rosarino en una posición favorable de cara a la revancha, que se disputará el próximo fin de semana en el estadio José Martín Olaeta.

El resultado tuvo un valor especial para el Salaito, que estuvo cerca de llevarse la victoria, pero también debió recuperarse después de desperdiciar una oportunidad clara y quedar en desventaja. Ahora, con la definición en Rosario y la ventaja deportiva a su favor, el equipo tendrá la posibilidad de resolver la serie ante su gente.

El partido había comenzado con una chance inmejorable para Argentino, que dispuso de un penal a los 21 minutos. Sin embargo, el remate de Theo Guiñazú se fue junto al palo y el marcador permaneció sin goles. En la jugada siguiente, Defensores de Glew aprovechó su oportunidad y se puso en ventaja por intermedio de Thiago Scacheri.

El panorama se complicó para el conjunto rosarino, que tuvo que buscar la igualdad frente a un rival que había conseguido capitalizar su ocasión. No obstante, Argentino logró reaccionar y encontró el empate mediante un tiro libre ejecutado por Guiñazú. La pelota picó en una cancha que no presentaba las mejores condiciones y terminó dentro del arco para establecer el 1-1 definitivo.

Incluso después de igualar, el Salaito tuvo posibilidades de quedarse con el triunfo. Le faltó precisión en los metros finales para concretar una victoria que le habría permitido llegar a la revancha con una ventaja en el resultado. De todos modos, la igualdad terminó siendo un resultado valioso por el escenario en el que se produjo y por las condiciones en las que se definirá la permanencia.

La serie tendrá su capítulo decisivo el próximo fin de semana en el estadio José Martín Olaeta. Allí, Argentino contará con la localía y con la ventaja deportiva, un factor determinante en esta instancia: si el encuentro termina nuevamente empatado, el equipo rosarino conservará su lugar en la Primera C.

De esta manera, el Salaito afrontará la revancha con una oportunidad concreta de asegurar su continuidad en la categoría. Después de un empate que pudo ser triunfo, el objetivo será sostener la concentración, aprovechar el respaldo de su gente y cerrar una serie que puede definir su futuro inmediato.

Informe de Pablo Martínez.