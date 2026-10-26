Los cuatro aspectos de la economía argentina en los que impacta el triunfo de Lula

Por Guillermo López

Brasil ocupa el segundo lugar entre los socios comerciales de nuestro país. En los primeros nueve meses de 2026, las exportaciones argentinas a ese país alcanzaron los US$9.789 millones (+4,5% vs 2025), en tanto que las importaciones sumaron US$12.005 millones (-17%).

Las reacciones de los agentes económicos tras la reelección de Lula desvelan a varios en Argentina: activos financieros, comercio exterior y turismo, los aspectos más vinculados.

-Este lunes seguramente se observará una caída en el valor de las acciones y bonos argentinos. En el premarket la bolsa brasileña caía 16%, con el fondo EWZ desplomándose 18% y el banco digital Nubank un 11%

-Riesgo país más alto. Por la caída de los títulos soberanos contagiados pero también por la incertidumbre de las próximas acciones fiscales que tome Lula, en una economía que tiene un déficit fiscal del 9% del PBI.

-La depreciación del real generará varios impactos. La moneda brasileña se devaluó casi 10% (pasó de 5 reales por dólar a 5,5) resta competitividad a las exportaciones argentinas, en especial las industriales. Al mismo tiempo, hace más barato para los brasileños importar bienes y servicios, entre ellos, el turismo. En criollo, la devaluación del real abarato vacacionar en Brasil.

-Mirada en el Parlamento. La composición del Congreso puede limitar los efectos en la economía regional. Para el economista Jorge Vasconcelos (Ieral) cierta autonomía del Banco Central y la composición del Congreso pueden ponerle un piso a la caída del Bovespa y un techo a la devaluación del real”