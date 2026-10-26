Luis de la Fuente ganó el premio al mejor entrenador del mundo

FOTO: El técnico de España, Luis De La Fuente.

El español Luis de la Fuente ganó el premio Johan Cruyff al mejor director técnico del mundo en la gala del Balón de Oro.

De la Fuente fue reconocido por su labor con la selección de España, que se quedó con el título en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Durante su participación en la Copa del Mundo, la selección española demostró un gran dominio, al ganar siete de sus ocho partidos y empatar solo en su debut contra Cabo Verde. Además, el combinado español recibió un gol durante toda su participación, que se dio en los cuartos de final contra Bélgica.

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En lo que respecta al fútbol femenino, el elegido como mejor director técnico del mundo fue el español Pere Romeu por su trabajo en el Barcelona, equipo con el que ganó LaLiga, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la Champions League.

El mensaje de la selección española

La selección española emitió un comunicado en sus redes sociales, luego de que de la Fuente ganara el premio a mejor DT del mundo.

En el mismo, destacaron que "Tras bordar la segunda estrella en la camiseta de todos, consigue el Balón de Oro. Enhorabuena, mister".

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?? Luis de la Fuente, ?????????? ???????????????????? ?????? ??????????. ?? Tras bordar la segunda estrella en la camiseta de todos, consigue el @ballondor. ?? ??????????????????????, míster. #BallonDor https://t.co/6xiU321cga — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 26, 2026

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