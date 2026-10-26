Lindblad denuncia a Alpine por usar a Colapinto en el GP de Estados Unidos

FOTO: El piloto de Racing Bulls dio otra versión distinta de la brindada por Colapinto.

Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- Arvid Lindblad acusó a Alpine de haber utilizado a Franco Colapinto con el objetivo de frenar su avance y evitar que lo superara a Pierre Gasly, durante el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El incidente ocurrió en la curva uno del Circuito de las Américas, provocando daños en el lateral y el piso del monoplaza del piloto argentino, lo que lo llevó a abandonar la carrera.

Según reportó la Agencia Noticias Argentinas a través de Motorsport, el piloto de Racing Bulls ofreció una versión contradictoria a la de Colapinto, quien había detenido su marcha temprano en boxes para colocar neumáticos medios y, a partir de allí, logró avanzar varias posiciones.

"Fue todo un poco caótico. Había parado temprano para poner los medios y había progresado bastante. Había entrado en la ventana para hacerle un undercut a Pierre", explicó Lindblad.

"Obviamente, en Alpine eran conscientes de eso, así que le dijeron a Franco que me retuviera. Perdí como dos segundos con él en media vuelta", agregó el piloto de la estructura satélite de Red Bull.

De acuerdo con Lindblad, el contacto se produjo cuando completó su maniobra de adelantamiento y buscaba superar también a Gasly; en ese momento, Colapinto bloqueó su trayectoria, lo que resultó en una pérdida de control del monoplaza.

"Ya había hecho la maniobra y estaba decidido a adelantar también a Pierre. Pero él intentó mantener la trompa del coche ahí e hizo un trompo", sostuvo.

El piloto continuó explicando: "El comienzo de la segunda tanda fue bueno y había progresado bastante, pero después perdí mucho tiempo con Franco, que intentaba frenarme para que no pudiera alcanzar a Pierre. Eso me perjudicó durante el resto de la tanda con medios. De todos modos iba a hacer dos paradas, pero aquello terminó de obligarme a hacerlo, y no creo que fuera la estrategia correcta hoy", concluyó.