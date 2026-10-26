Central celebró a Marco Ruben mientras comienza a preparar otra "final" en Junín

Por Marcelo Lamberti

Rosario Central vive una semana de contrastes. Mientras el plantel se prepara para un partido decisivo, el club tiene un motivo de celebración: Marco Ruben, goleador histórico de la institución, cumple 40 años. Los saludos no se hicieron esperar y el Canalla festeja a uno de sus máximos ídolos.

Pero la alegría por el cumpleaños del delantero no desvía la atención de lo que se viene. El equipo de Jorge Almirón tiene una misión clara: ganar o ganar. No hay otra alternativa. El viernes, desde las 21.15, Central visitará a Junín en un partido que se presenta como una verdadera final.

La mala noticia es la ausencia confirmada de Ibarra. El entrenador deberá rearmar el equipo y todo indica que apostará a una formación muy similar a la que jugó en Tucumán. Almirón ya trabaja en la variante para suplir la baja y mantener la estructura del equipo.

Otro dato a tener en cuenta: no habrá público visitante para este choque. La decisión ya está confirmada y el Canalla deberá jugarse entero en condición de visitante, sin el aliento de su gente en las tribunas.

Central necesita sumar de a tres para no perder terreno en la tabla y las cuentas son simples: ganar o ganar. El viernes, desde las 21.15, el equipo de Almirón se juega una parada clave en Junín.

Mientras tanto, Rosario Central celebra a Marco Ruben en su día. El goleador histórico cumple 40 años y el mundo canalla lo saluda. Un motivo para sonreír en medio de una semana que exige máxima concentración.