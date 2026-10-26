FOTO: Detienen a mujer que se hacía pasar por psiquiatra para internar a un joven de 17 años

Buenos Aires, 26 octubre (NA) – Una mujer que se hacía pasar por una psiquiatra con una matrícula falsa fue a una guardia con el diagnóstico y una orden de internación para su supuesto paciente de 17 años, pero el médico que la atendió reconoció el nombre del sello que resultó pertenecer a la verdadera titular de la identificación que atendía ese día, en ese mismo hospital.

Fuentes de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que la mujer contaba con sellos, recetas, informes y hasta una cuenta de Instagram donde ofrecía sus servicios.

Además, la imputada le pidió 250 mil pesos a la madre del joven por la consulta.

La falsa profesional fue denunciada por el clínico y el personal de la Comisaría Vecinal 15A de la UFLA Norte del Ministerio Público Fiscal porteño; por lo que, la fiscalía abrió la investigación con entrevistas a la familia del adolescente, entre otras medidas.

En ese sentido, las primeras averiguaciones arrojaron que este caso no fue la primera vez que la mujer realizaba este accionar. Dos días antes, emitió una orden de internación urgente para el chico, con diagnóstico de episodio depresivo grave con riesgo cierto e inminente y cuando personal del SAME fue buscarlo, el médico que lo evaluó no encontró criterio ni necesidad de internación y le dio el alta.

A la vez, la UFLA Norte pidió allanar el domicilio y el consultorio, ambos en Parque Patricios, y durante ese procedimiento se sustrajeron cuatro celulares de distintas marcas, un talonario y un sello a nombre de la médica verdadera, otros con nombres distintos, recetas, dos chips de celular y blísters de pastillas.

Los hechos fueron encuadrados como ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos, falsificación de documento privado y defraudación. La causa es intervenida por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 4, a cargo de María Julia Correa.

La falsa psiquiatra deberá fijar domicilio, presentarse cada 15 días ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 8, comparecer ante cada citación de la Fiscalía y del juzgado y cumplir con una orden de restricción perimetral de 800 metros respecto del domicilio que usaba como consultorio.