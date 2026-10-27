Flávio Bolsonaro viaja a Estados Unidos y pediría asilo político a Trump, según Metrópoles

El senador Flávio Bolsonaro viaja hacia Estados Unidos junto con su esposa y sus dos hijas, según informó este martes el portal brasileño Metrópoles, que citó a personas cercanas a la familia. La salida se habría concretado pese a una orden del Supremo Tribunal Federal (STF) que le prohibía abandonar Brasil.

De acuerdo con la columna del periodista Igor Gadelha, el excandidato presidencial prevé solicitar asilo político al gobierno de Donald Trump cuando llegue a territorio estadounidense. Esa información refiere a una presentación futura y no a un pedido ya formalizado.

La publicación señaló que el viaje fue organizado a último momento con la colaboración de un grupo reducido de aliados en Brasil y Estados Unidos. Según esas fuentes, el destino sería Florida y el gobierno de Trump ya habría sido informado.

La noticia se conoció después de que Bolsonaro incumpliera el plazo de 24 horas para entregar sus pasaportes. Dos fuentes de la Policía Federal confirmaron a Reuters que los documentos fueron cancelados. El senador había perdido el domingo 25 de octubre el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Las restricciones fueron dispuestas por el juez Alexandre de Moraes en una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas que involucra al legislador y al abogado Willer Tomaz. Ambos niegan irregularidades.

La resolución incluyó la prohibición de contacto entre ambos, la cancelación de los pasaportes brasileños del senador —también el diplomático— y la obligación de entregar cualquier documento de viaje de otra nacionalidad. En junio de 2025, la subsecretaria del Interior de Italia, Wanda Ferro, había confirmado que Bolsonaro posee pasaporte italiano.

Durante la mañana circularon versiones sobre un supuesto cruce hacia Puerto Iguazú para abordar un avión privado rumbo a Miami. Sin embargo, la Dirección Nacional de Migraciones argentina informó que no registra ningún ingreso de Flávio Bolsonaro al país.

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El organismo precisó que las autoridades inspeccionaron una aeronave y a su tripulación en el Aeropuerto Internacional de Iguazú. Los controles determinaron que la documentación de la empresa estaba en regla y que no se había presentado ningún plan de vuelo que incluyera a la familia Bolsonaro. El vocero presidencial, Adrián Ravier, también negó que existiera un pedido de asilo ante la Argentina.

Antes de la publicación sobre el viaje, el senador Rogério Marinho, coordinador general de la campaña presidencial de Bolsonaro, había negado que el dirigente hubiera salido de Brasil. "Eso no sucedió", afirmó a Metrópoles.

El lunes, Bolsonaro había difundido un video en el que relató que agentes de la Policía Federal lo notificaron cuando salía de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria. En ese mensaje aseguró que entregaría sus pasaportes y que permanecería en Brasil para encabezar la oposición a Lula.

Además, cuestionó a Moraes y sostuvo que la decisión se apoyaba en declaraciones de su hermano Eduardo, radicado en Estados Unidos, quien había planteado que debía abandonar el país si perdía las elecciones. Flávio negó haber anunciado esa intención y denunció un intento de intimidación.

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