Franco Colapinto se ausentará de la FP1 en el Gran Premio de México de Fórmula 1

Buenos Aires, 27 de octubre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto no participará en la primera práctica libre (FP1) del Gran Premio de México de la Fórmula 1 que se lleva a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La escudería Alpine ha confirmado que el monoplaza será conducido durante esta sesión inicial por el italiano Gabriele Minì, quien cumplirá con el reglamento que exige ceder autos a pilotos debutantes.

Minì, un piloto italiano de 21 años, forma parte de la Academia Alpine desde 2023 y ocupa el cuarto lugar en el campeonato de Fórmula 2. Tendrá así su debut oficial en una sesión de la máxima categoría, tras haber probado previamente el modelo anterior en ensayos privados.

Después de ceder su vehículo en la tanda inicial, Colapinto volverá a la pista en la segunda práctica libre (FP2) para continuar con el resto del fin de semana.

Esta medida se toma en cumplimiento del reglamento de la categoría, mientras el argentino busca recuperarse de su abandono en la vuelta 37 del Gran Premio de Estados Unidos en Austin.

Por otro lado, Alpine ha anunciado que no implementará más actualizaciones en sus monoplazas, ya que se encuentran prácticamente en el límite del presupuesto permitido. Pierre Gasly comentó que el equipo ha alcanzado el tope financiero autorizado para la temporada, lo que significa que afrontarán las últimas cinco fechas del año con el paquete técnico actual sin modificaciones mecánicas.

Gasly también reconoció las dificultades de competir sin mejoras frente a los rivales directos en el Campeonato de Constructores, aunque se mostró optimista de cara al cierre del campeonato, basándose en antecedentes de rendimiento en condiciones cambiantes.