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Colapinto tras el GP de Estados Unidos: “Hay que trabajar para revertir esto”

El argentino abandonó y llegó a cuatro carreras consecutivas sin puntuar. 

25/10/2026 | 19:19Redacción Cadena 3

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Colapinto sigue de mala racha.

FOTO: Colapinto sigue de mala racha.

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El piloto argentino Franco Colapinto calificó de “dura y difícil” a la carrera del Gran Premio de Estados Unidos, por la decimoctava fecha de la Fórmula 1, en la que la estrategia no le funcionó y tuvo que abandonar en la vuelta 37.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el argentino reconoció como idea suya la de largar con ruedas duras, aunque no pudo sacarle provecho porque tuvo “mucho tráfico”, además de comentar que su abandono se dio tras un choque con el Racing Bulls de Arvid Lindblad, que le “rompió mucho el auto”.

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