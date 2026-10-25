Lula: “Participé de muchas elecciones; nunca vi tanta mentira”

En su primer discurso después de confirmarse la victoria, el mandatario del Partido de los Trabajadores (PT) aseguró que su campaña debió enfrentar una intervención externa a través de las redes sociales, a las que atribuyó un papel determinante en la difusión de información durante la disputa electoral.

“Esta fue una elección en la que tuvimos que vencer la intromisión que vino desde afuera a través de las plataformas digitales, y vamos a tener que regularlas”, afirmó Lula durante su intervención en San Pablo, según declaraciones.

El presidente sostuvo que las grandes compañías tecnológicas no pueden actuar sin controles y defendió la necesidad de establecer responsabilidades por los contenidos y las actividades ilegales desarrolladas a través de internet.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“No es posible que no tengamos conciencia de que el delito en el mundo digital tiene que ser tratado como el delito en la vida real”, expresó el mandatario, en una de las definiciones centrales de su discurso.

Lula también cuestionó el poder económico de las empresas tecnológicas y afirmó que Brasil no puede permitir que compañías que obtienen enormes ganancias intenten influir en las decisiones políticas de la población sin asumir responsabilidades ante las autoridades nacionales.

En ese sentido, denunció que algunas plataformas buscan orientar el comportamiento electoral de los ciudadanos y sostuvo que el próximo gobierno deberá avanzar en mecanismos de regulación para garantizar que las actividades digitales respeten las leyes brasileñas.

El mandatario consideró además que su reelección representa una respuesta de la sociedad frente a la desinformación que, según afirmó, circuló durante la campaña presidencial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Esta elección fue una derrota del negacionismo y de la mentira”, aseguró Lula, quien también cuestionó las afirmaciones que sus adversarios difundieron durante la disputa electoral.

Las declaraciones se produjeron después de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) confirmara su victoria sobre Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en una segunda vuelta que estuvo marcada por la polarización política y una intensa actividad de ambas campañas en las redes sociales.

Durante la campaña, el Partido de los Trabajadores había cuestionado públicamente el funcionamiento de plataformas como Meta y X, al considerar que determinadas herramientas y mecanismos de difusión podían perjudicar la candidatura oficialista. Meta rechazó las acusaciones de trato desigual entre los candidatos.

Lula también agradeció la movilización de sus seguidores en las redes sociales y destacó el trabajo del diputado André Janones, quien participó de la estrategia de comunicación digital de su campaña durante la segunda vuelta.

El presidente anticipó que la comunicación a través de medios digitales tendrá mayor protagonismo en su cuarto mandato y planteó la necesidad de fortalecer el contacto directo entre el gobierno y la población.

Además, prometió introducir cambios en su forma de gobernar para ampliar la participación popular en las decisiones políticas, en una nueva etapa que comenzará el 1 de enero de 2027.

Con su reelección, Lula se convirtió en el primer dirigente brasileño en conseguir cuatro mandatos presidenciales, después de gobernar entre 2003 y 2010 y regresar al poder en 2023. Su victoria frente a Flávio Bolsonaro le permitirá extender su permanencia en el Palacio del Planalto hasta 2030.