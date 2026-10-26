Un Ford Focus quedó debajo de un camión tras un choque en 9 de Julio y Ovidio Lagos
La conductora salió ilesa y la Policía Motorizada intervino en el lugar. La circulación estuvo parcialmente restringida mientras intentaban retirar el vehículo de la estructura trasera del transporte de encomiendas.
26/10/2026 | 08:48Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Una mujer chocó contra un camión estacionado y su auto quedó atrapado
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Audio. Un Ford Focus quedó debajo de un camión tras un choque en 9 de Julio y Ovidio Lagos
Cadena 3 Rosario
Un Ford Focus blanco chocó contra la parte trasera de un camión de cargas y encomiendas de la empresa Vía Cargo en calle 9 de Julio, antes de llegar a Ovidio Lagos, en Rosario. El auto quedó parcialmente debajo de la estructura metálica trasera del vehículo de gran porte.
La conductora del automóvil era una mujer que, según el reporte de Cadena 3 Rosario, no sufrió lesiones y permanecía a un costado mientras trabajadores intentaban retirar el vehículo. Al momento de la cobertura, la Policía Motorizada había llegado al lugar para colaborar con el operativo.
El tránsito presentaba demoras en 9 de Julio, donde quedó parcialmente obstruida la calzada y los vehículos podían pasar de a uno. Resta determinar si el camión estaba circulando o permanecía estacionado al momento del impacto.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un Ford Focus blanco chocó contra un camión de Vía Cargo en Rosario.
¿Quién estaba involucrado? La conductora del Ford Focus era una mujer que no sufrió lesiones.
¿Cuándo sucedió? El accidente ocurrió en un momento no especificado, pero fue reportado por Cadena 3 Rosario.
¿Dónde tuvo lugar el accidente? En calle 9 de Julio, antes de llegar a Ovidio Lagos, en Rosario.
¿Cómo afectó el tránsito? El tránsito en 9 de Julio presentaba demoras debido a la obstrucción de la calzada.
¿Por qué es relevante? Se debe determinar si el camión estaba en movimiento o estacionado al momento del impacto.