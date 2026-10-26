Un Ford Focus quedó debajo de un camión tras un choque en 9 de Julio y Ovidio Lagos

FOTO: Una mujer chocó contra un camión estacionado y su auto quedó atrapado

Un Ford Focus blanco chocó contra la parte trasera de un camión de cargas y encomiendas de la empresa Vía Cargo en calle 9 de Julio, antes de llegar a Ovidio Lagos, en Rosario. El auto quedó parcialmente debajo de la estructura metálica trasera del vehículo de gran porte.

La conductora del automóvil era una mujer que, según el reporte de Cadena 3 Rosario, no sufrió lesiones y permanecía a un costado mientras trabajadores intentaban retirar el vehículo. Al momento de la cobertura, la Policía Motorizada había llegado al lugar para colaborar con el operativo.

El tránsito presentaba demoras en 9 de Julio, donde quedó parcialmente obstruida la calzada y los vehículos podían pasar de a uno. Resta determinar si el camión estaba circulando o permanecía estacionado al momento del impacto.

Informe de Fernando Carrafiello.