Carolina Fernández presenta "Putamadre", una obra que explora la maternidad y la libertad

FOTO: "Dejé de ser la madre que era": Carolina Fernández llevó las tensiones de la maternidad a las tablas

Buenos Aires, 25 de octubre (NA) -- La actriz y periodista Carolina Fernández ha llevado al escenario la obra "Putamadre", basada en su libro homónimo, que narra la experiencia de una madre y su hijo, quien enfrenta una dura realidad tras haber sido detenido. En este contexto, la comunicadora rememoró el instante en que su hijo fue arrestado: "Dejé de ser la madre que era y él dejó de ser el hijo que era. Es como entregárselo a la muerte".

Bajo la dirección de Felicitas Kamien y con la actuación de Santiago Laborde, la obra establece un espacio donde ficción y realidad se entrelazan, ofreciendo una reflexión colectiva sobre las maternidades y los desafíos que enfrentan las madres de hijos en situaciones de privación de libertad.

En una conversación con la Agencia Noticias Argentinas, Fernández describió el proceso de creación de la obra y cómo los límites entre la ficción y la realidad se difuminan, abordando temas como el respeto por los derechos de las personas encarceladas, enfatizando que esto implica "que no lo torturen, que no los hagan pasar hambre".

Con "escenas más relatadas" y otras actuadas, la periodista destacó la reacción del público, que se mostró conmovido desde el inicio de la función. Según Fernández, el trabajo es "muy emotivo", ya que se basa en su propio libro. Aunque el texto se relaciona con el sistema, no es una denuncia directa, sino una exploración de la maternidad rota.

La voz de Carolina Fernández refleja la crudeza de la realidad: "No deja de ser un pibe que está privado de su libertad hace cinco años". A pesar de esto, su hijo, Santiago, actuó por primera vez junto a ella: "Cuando lo pongo a él en pantalla para que lo saluden como el otro actor de la obra, la gente saltó de la silla a saludar y aplaudir de pie. Saltamos las rejas y a Santi lo aplaudieron de pie".

En relación a la construcción de la obra, Carolina Fernández enfatizó: "No quería una versión nuestra; teníamos que ser nosotros quienes nos interpretemos". Obtuvo el permiso del Servicio Penitenciario para realizar jornadas de rodaje, donde su hijo interpreta escenas y relata hechos. La obra combina elementos de cine y teatro, creando una experiencia única.

El formato de la obra permite un diálogo entre la pantalla y la escena, así como entre madre e hijo. "Lo único guionado son las escenas actuadas, como el momento del allanamiento y el ingreso de él a la cárcel esposado", comentó. La obra es un testimonio de superación y resiliencia, mostrando que, a pesar de las adversidades, se pueden encontrar momentos de felicidad.

Sobre la situación actual de Santiago, Carolina Fernández compartió: "Hoy lo encuentro bien: es un tipo entero, sanísimo, lúcido, muy inteligente y que genera cosas dentro del penal". Santiago se encuentra en el pabellón de trabajadores, participando en talleres y emprendimientos, y ha sido el director de la escenografía de la obra.

La escenografía, diseñada por Julia Freid, ha sido creada dentro del penal, lo que añade un nivel de autenticidad a la obra. "Hicieron unos cubos iluminados adentro, y el diseño de iluminación lo hizo Daniel Ortega, que es el número uno en dirección de fotografía audiovisual", destacó Fernández.

La obra también revisa la experiencia vivida desde un enfoque artístico. "La autoficción y estos bordes que yo me permito borrar hacen que lo vivamos como un hecho artístico basado en nuestra vida", explicó, resaltando que este enfoque les permite enfrentar el dolor de una manera creativa.

El impacto emocional de la obra es profundo: "Ese día perdí a mi hijo. La sensación es que hay un monstruo muy grande que se lo lleva y no sabés lo que es; la imaginación frente a la cárcel te destroza", reflexionó Carolina. A pesar de las dificultades, la familia ha logrado encontrar un nuevo camino, especialmente tras el traslado de Santiago a una prisión que respeta más los derechos humanos.

La obra "Putamadre" se presenta todos los viernes a las 21:30 en el teatro Dumont 4040, ofreciendo una mirada conmovedora sobre la maternidad y la lucha por la libertad.