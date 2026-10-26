Premios CIEyA: ya se conocen los finalistas de la sexta edición y las votaciones están abiertas
Tras el anuncio realizado en una conferencia de prensa en el Museo Sobremonte, el público ya puede votar por sus favoritos hasta el 18 de noviembre en www.premioscieya.com.ar. Los ganadores se conocerán el 25 de noviembre.
26/10/2026 | 14:02Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
Los Premios CIEyA a la Música de Córdoba dieron a conocer a los finalistas de su sexta edición en una conferencia de prensa realizada frente a la comunidad artística el pasado lunes 26 de octubre en el Museo Sobre Monte.
También se anunció que la ceremonia de premiación se realizará el 25 de noviembre en el Teatro Real, con la conducción de Diego Tabachnik (La Voz) y Flavia Dellamaggiore (Cadena 3).
Ahora, es el turno del público. Las votaciones están abiertas para que la comunidad elija a sus favoritos hasta el 18 de noviembre a través de www.premioscieya.com.ar.
Organizados desde hace seis años por la Cámara de la Industria del Espectáculo y Afines (CIEyA), los Premios reconocen y acompañan el crecimiento de la música cordobesa. Además del reconocimiento, los ganadores acceden a herramientas para impulsar sus proyectos, como horas de grabación, difusión en medios y uso bonificado de salas de espectáculos.
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Listado de finalistas 2026
ARTISTA DEL AÑO
Victoria Whynot
Zoe Gotusso
Juli Cardozo
Rudy
Joel
So Casanova
Rempálago Amarillo
BANDA DEL AÑO
Chelovecos
Pequeño Bambi
Desakta2
Q’ Lokura
CANCIÓN DEL AÑO
De tan lejos - Rempálago Amarillo
Pensás en ella - Lu Ferreyra
Sol en cáncer - El Cofla ft. Santi Celli
Nada más - Rudy
Paraíso de Cemento - Joel
Volver a las Chicas - Juan Cruz Caos
DISCO DEL AÑO
Detalles - Zoe Gotusso
Femme Fontaine, Venganza Peluche - Pequeño Bambi
El Camino - Fabricio Rodriguez
Popurri - Rudy
Los Días Van Tan Rápido - Rempálago Amarillo
Y suena - Desakta2
Rompecabezas - Ulises Bueno
PORTADA DE ÁLBUM DEL AÑO
Seleccionados por cuerpo docente y alumnos de la carrera de diseño gráfico de la Universidad Blas Pascal.
Mesa de domingo de Luciano Persoglia / por From South (Anto Capriotti)
Femme Fontaine - Venganza Peluche de Pequeño Bambi / por María Buonome
Épicas sagradas de La Forastería / por Adrián Callejas
Tiempos violentos de Lotus Jem / por Gonzalo Fornero
Tensión en el paraíso de Samurai / por Juan Ignacio Fontana
El nido de Lirio / por Sebastian Cros
Nakar de Nakar / por VALPLAX
En la sien de Planetas Errantes / por Yamila Arrascaeta
Errante de Julieta Menguo / por Ailén Scianca y Melina Gasparini
VIDEOCLIP DEL AÑO
Seleccionados por cuerpo docente y alumnos de la carrera de cine de La Metro.
El comienzo de la redención de Buji Molas / DIRECCIÓN: HUAILA COISET
Tender de CIERVO / DIRECCIÓN: Luisina Suizer
Tres Cuentos Cortos de Rancixs Club / DIRECCIÓN: Andy Abregu - YNDA
Raro de RIEZGO / DIRECCIÓN: Andrés Tamagnini
CHICKEN PAW! de Wanda Jael ft. Femi / DIRECCIÓN: Agostina Luz Castro
Pensás en Ella de Lu Ferreyra / DIRECCIÓN: Andrés Tamagnini
El Misterio del Amor de El Cofla / DIRECCIÓN: Rosario González Leaniz
ARTISTA O BANDA CUARTETO DEL AÑO
Ulises Bueno
Q’ Lokura
Desakta2
Euge Quevedo y La Banda de Carlitos
Valentina Márquez
ARTISTA O BANDA REVELACIÓN DE CUARTETO DEL AÑO
Vacomoloko
Simón Aguirre
Luz Paisio
ARTISTA O BANDA POP DEL AÑO
Wanda Jael
Lu Ferreyra
Bernardita Sonzini
So Casanova
Tatuu
ARTISTA O BANDA REVELACIÓN POP DEL AÑO
Tomás Blanch
El Cofla
Planetas errantes
Buji Molas
Juan Cruz Caos
ARTISTA O BANDA ROCK DEL AÑO
Pequeño Bambi
Astor Ghres
Rosa Profunda
Rudy
Julieta Menguó
ARTISTA O BANDA REVELACIÓN ROCK DEL AÑO
Rancixs Club
Morfar
Los Toiletes
Rempálago amarillo
Chelovecos
ARTISTA O BANDA URBANA DEL AÑO
JOEL
Alba Best
Gathe
Amistoso Internacional
Juli Cardozo
ARTISTA ELECTRÓNICA DEL AÑO
Victoria Whynot
Claudio Cornejo
ALIAGA
Uma Scheffer
Nacho Bolognani
Ezequiel Arias
ARTISTA ELECTRÓNICA REVELACIÓN DEL AÑO
Etienné B
Eman Vrits
Franco Gauna
Mima
Justi Riga
ARTISTA O BANDA FOLKLORE DEL AÑO
La Ira de Atahualpa
Fabricio Rodriguez
Agustín Lasa
Vale Giaquini
Lirio
Lectura rápida
¿Qué se anunció en la conferencia de prensa? Se anunciaron los finalistas de los Premios CIEyA y la fecha de la ceremonia de premiación.
¿Quiénes conducirán la ceremonia? La ceremonia será conducida por Diego Tabachnik y Flavia Dellamaggiore.
¿Cuándo se realizarán las votaciones? Las votaciones estarán abiertas hasta el 18 de noviembre.
¿Qué organización otorga los premios? Los premios son organizados por la Cámara de la Industria del Espectáculo y Afines (CIEyA).
¿Qué beneficios reciben los ganadores? Los ganadores obtienen reconocimiento y herramientas para impulsar sus proyectos, como horas de grabación y difusión en medios.