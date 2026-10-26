Premios CIEyA: ya se conocen los finalistas de la sexta edición y las votaciones están abiertas

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

Los Premios CIEyA a la Música de Córdoba dieron a conocer a los finalistas de su sexta edición en una conferencia de prensa realizada frente a la comunidad artística el pasado lunes 26 de octubre en el Museo Sobre Monte.

También se anunció que la ceremonia de premiación se realizará el 25 de noviembre en el Teatro Real, con la conducción de Diego Tabachnik (La Voz) y Flavia Dellamaggiore (Cadena 3).

Ahora, es el turno del público. Las votaciones están abiertas para que la comunidad elija a sus favoritos hasta el 18 de noviembre a través de www.premioscieya.com.ar .

Organizados desde hace seis años por la Cámara de la Industria del Espectáculo y Afines (CIEyA), los Premios reconocen y acompañan el crecimiento de la música cordobesa. Además del reconocimiento, los ganadores acceden a herramientas para impulsar sus proyectos, como horas de grabación, difusión en medios y uso bonificado de salas de espectáculos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Listado de finalistas 2026





ARTISTA DEL AÑO

Victoria Whynot

Zoe Gotusso

Juli Cardozo

Rudy

Joel

So Casanova

Rempálago Amarillo





BANDA DEL AÑO

Chelovecos

Pequeño Bambi

Desakta2

Q’ Lokura





CANCIÓN DEL AÑO

De tan lejos - Rempálago Amarillo

Pensás en ella - Lu Ferreyra

Sol en cáncer - El Cofla ft. Santi Celli

Nada más - Rudy

Paraíso de Cemento - Joel

Volver a las Chicas - Juan Cruz Caos





DISCO DEL AÑO

Detalles - Zoe Gotusso

Femme Fontaine, Venganza Peluche - Pequeño Bambi

El Camino - Fabricio Rodriguez

Popurri - Rudy

Los Días Van Tan Rápido - Rempálago Amarillo

Y suena - Desakta2

Rompecabezas - Ulises Bueno





PORTADA DE ÁLBUM DEL AÑO

Seleccionados por cuerpo docente y alumnos de la carrera de diseño gráfico de la Universidad Blas Pascal.

Mesa de domingo de Luciano Persoglia / por From South (Anto Capriotti)

Femme Fontaine - Venganza Peluche de Pequeño Bambi / por María Buonome

Épicas sagradas de La Forastería / por Adrián Callejas

Tiempos violentos de Lotus Jem / por Gonzalo Fornero

Tensión en el paraíso de Samurai / por Juan Ignacio Fontana

El nido de Lirio / por Sebastian Cros

Nakar de Nakar / por VALPLAX

En la sien de Planetas Errantes / por Yamila Arrascaeta

Errante de Julieta Menguo / por Ailén Scianca y Melina Gasparini





VIDEOCLIP DEL AÑO

Seleccionados por cuerpo docente y alumnos de la carrera de cine de La Metro.

El comienzo de la redención de Buji Molas / DIRECCIÓN: HUAILA COISET

Tender de CIERVO / DIRECCIÓN: Luisina Suizer

Tres Cuentos Cortos de Rancixs Club / DIRECCIÓN: Andy Abregu - YNDA

Raro de RIEZGO / DIRECCIÓN: Andrés Tamagnini

CHICKEN PAW! de Wanda Jael ft. Femi / DIRECCIÓN: Agostina Luz Castro

Pensás en Ella de Lu Ferreyra / DIRECCIÓN: Andrés Tamagnini

El Misterio del Amor de El Cofla / DIRECCIÓN: Rosario González Leaniz





ARTISTA O BANDA CUARTETO DEL AÑO

Ulises Bueno

Q’ Lokura

Desakta2

Euge Quevedo y La Banda de Carlitos

Valentina Márquez





ARTISTA O BANDA REVELACIÓN DE CUARTETO DEL AÑO

Vacomoloko

Simón Aguirre

Luz Paisio





ARTISTA O BANDA POP DEL AÑO

Wanda Jael

Lu Ferreyra

Bernardita Sonzini

So Casanova

Tatuu





ARTISTA O BANDA REVELACIÓN POP DEL AÑO

Tomás Blanch

El Cofla

Planetas errantes

Buji Molas

Juan Cruz Caos





ARTISTA O BANDA ROCK DEL AÑO

Pequeño Bambi

Astor Ghres

Rosa Profunda

Rudy

Julieta Menguó





ARTISTA O BANDA REVELACIÓN ROCK DEL AÑO

Rancixs Club

Morfar

Los Toiletes

Rempálago amarillo

Chelovecos





ARTISTA O BANDA URBANA DEL AÑO

JOEL

Alba Best

Gathe

Amistoso Internacional

Juli Cardozo





ARTISTA ELECTRÓNICA DEL AÑO

Victoria Whynot

Claudio Cornejo

ALIAGA

Uma Scheffer

Nacho Bolognani

Ezequiel Arias





ARTISTA ELECTRÓNICA REVELACIÓN DEL AÑO

Etienné B

Eman Vrits

Franco Gauna

Mima

Justi Riga





ARTISTA O BANDA FOLKLORE DEL AÑO

La Ira de Atahualpa

Fabricio Rodriguez

Agustín Lasa

Vale Giaquini

Lirio