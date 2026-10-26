Un eclipse solar de hace 2,700 años revela secretos sorprendentes sobre la Tierra

Un equipo internacional de investigadores revisó uno de los registros más antiguos y precisamente fechados de un eclipse solar total, revelando nuevos detalles sobre cómo ha cambiado la rotación de la Tierra a lo largo de miles de años. Al combinar la geografía histórica con cálculos astronómicos modernos, los científicos reconstruyeron un eclipse que ocurrió en 709 a.C. y determinaron cómo habría aparecido desde Qufu, la antigua capital del Ducado de Lu en China.

Los investigadores también examinaron un relato antiguo que podría describir la corona solar, la tenue atmósfera exterior del Sol que se vuelve visible a simple vista durante un eclipse total. Su análisis sugiere que el Sol estaba regresando a una fase más activa tras un período prolongado de inactividad.

Publicados en Astrophysical Journal Letters, los hallazgos proporcionaron evidencia más precisa sobre la velocidad de rotación de la Tierra en tiempos antiguos. Además, ofrecen un apoyo independiente potencial a reconstrucciones anteriores de la actividad solar basadas en mediciones de radiocarbono.

Un Registro Chino Antiguo Contiene una Clave Crucial

El 17 de julio de 709 a.C., los observadores en la corte del Ducado de Lu presenciaron un eclipse solar total. El evento fue preservado en los "Anales de Primavera y Otoño", una crónica histórica compilada aproximadamente 200 a 300 años después. El relato original indicaba que "el Sol fue totalmente eclipsado".

Una descripción adicional aparece en el "Hanshu" (Libro de Han), que conserva un pasaje escrito aproximadamente siete siglos después del eclipse. Este relato posterior contiene una observación inusual que podría referirse a la corona del Sol.

El autor principal, Hisashi Hayakawa, profesor asistente en el Instituto de Investigación del Medio Ambiente Espacial-Tierra de la Universidad de Nagoya, explicó: "Lo que hace que este registro sea especial no es solo su antigüedad, sino también un apéndice posterior en el 'Hanshu' basado en una cita escrita siete siglos después del eclipse. Describe al Sol eclipsado como 'completamente amarillo arriba y abajo'. Este apéndice se ha asociado tradicionalmente con un registro de la corona solar. Si esto es realmente el caso, representa una de las descripciones escritas más antiguas de la corona solar".

Sin embargo, inicialmente, el relato histórico parecía contradecir la astronomía moderna. Cuando el equipo calculó la trayectoria del eclipse utilizando estimaciones existentes de la rotación antigua de la Tierra, sus resultados indicaron que un eclipse total no debería haber sido visible desde la ubicación previamente asumida de la corte de Lu en Qufu.

Los investigadores rastrearon la discrepancia hasta un error en las coordenadas geográficas de la ciudad. Al examinar informes de excavaciones arqueológicas y evidencia geográfica histórica, determinaron que los cálculos anteriores habían ubicado a la antigua Qufu aproximadamente ocho kilómetros de su ubicación real.

Corregir este error relativamente pequeño permitió reconstruir el eclipse con mayor precisión y extraer información valiosa sobre la rotación de la Tierra y la apariencia del Sol.

Hayakawa, quien posee doctorados en física solar e historia oriental, agregó: "Esta corrección nos permitió medir con precisión la rotación de la Tierra durante el eclipse total, calcular la orientación del eje de rotación del Sol y simular la apariencia de la corona".

Por qué la Antigua China Preservó Registros Astronómicos Detallados

La supervivencia de esta notable observación refleja la importancia de la astronomía en la sociedad china antigua. Dinastías sucesivas emplearon especialistas para monitorear eventos celestiales, ya que fenómenos inusuales en el cielo a menudo se interpretaron como presagios.

Esta práctica, conocida como omenología, estaba estrechamente conectada con creencias políticas. Eclipses, auroras y otros eventos astronómicos extraordinarios a veces se consideraban advertencias de que un emperador había actuado de manera inapropiada.

Como resultado, los astrónomos de la corte documentaron cuidadosamente los cambios en el cielo. Los registros mantenidos a lo largo de las dinastías sucesivas se convirtieron en algunas de las fuentes históricas más valiosas del mundo para estudiar eclipses antiguos.

Aun así, los investigadores enfatizan una distinción importante entre la observación original del eclipse y la descripción posterior de la corona.

El evento de 709 a.C. se considera el registro escrito explícito más antiguo de un eclipse solar total que puede ser datado con seguridad. También puede asociarse con una de las descripciones más antiguas de la corona solar que sobreviven, pero esa interpretación sigue siendo incierta porque el pasaje relevante aparece en una fuente escrita siglos después del evento.

A pesar de que la cuenta de la corona requiere precaución, el momento establecido del eclipse proporciona una base confiable para investigar la rotación histórica de la Tierra. La posible descripción de la corona también ofrece una comparación valiosa con otros estudios de actividad solar antigua.

Cómo un Eclipse de Hace 2,700 Años Revela la Rotación Más Rápida de la Tierra

La Tierra no rota a una velocidad perfectamente constante. A lo largo de largos períodos, su giro ha disminuido gradualmente, en parte debido a la fricción asociada con las mareas oceánicas generadas por la atracción gravitacional de la Luna.

Como consecuencia, la Tierra rotó ligeramente más rápido hace 2,700 años que en la actualidad.

Utilizando la posición revisada de la antigua Qufu, los investigadores obtuvieron restricciones mejoradas sobre la rotación de la Tierra durante el período que abarca los siglos VIII a VI a.C.

Sus cálculos ubicaron delta T (?T), una medida utilizada para describir variaciones en la rotación de la Tierra en relación con una escala de tiempo uniforme, entre 20,264 y 21,204 segundos para el eclipse de 709 a.C.

El coautor Mitsuru Sôma, del Observatorio Astronómico Nacional de Japón, señaló: "Este nuevo conjunto de datos corrige errores de coordenadas en estudios anteriores sobre la rotación de la Tierra. Además, mejora la precisión de la datación y reconstrucción de eventos astronómicos históricos".

Estas mediciones ayudan a los científicos a comprender mejor los cambios en la duración del día de la Tierra a lo largo de miles de años. También pueden mejorar los cálculos sobre cuándo y dónde otros eventos astronómicos antiguos habrían sido visibles.

Pruebas de que el Sol Estaba Despertando de un Largo Período de Quietud

Más allá de revelar la historia de la rotación de la Tierra, el eclipse puede proporcionar evidencia de una transición importante en la actividad del Sol.

Los científicos han reconstruido anteriormente ciclos solares antiguos al estudiar el radiocarbono preservado en los anillos de los árboles. La posible descripción de la corona del 709 a.C. ofrece otra forma de examinar esos hallazgos.

El coautor Mathew Owens, profesor de física espacial en la Universidad de Reading, explicó: "Este apéndice histórico único para la posible estructura coronal solar es crítico para proporcionar un punto de referencia en las reconstrucciones de la actividad solar a partir de los anillos de los árboles y los núcleos de hielo, así como para validar de forma independiente los modelos de actividad solar".

Los árboles absorben carbono de la atmósfera durante la fotosíntesis, incluyendo pequeñas cantidades de carbono radiactivo conocido como radiocarbono. Parte de este material se bloquea en los anillos de crecimiento anuales, creando un registro natural que los investigadores pueden examinar miles de años después.

Los niveles de radiocarbono están influenciados por los rayos cósmicos que llegan a la atmósfera de la Tierra. Cuando el Sol se vuelve más activo, su influencia magnética generalmente reduce el número de rayos cósmicos que alcanzan la Tierra, afectando la producción de radiocarbono.

Al medir los cambios en las concentraciones de radiocarbono a través de los anillos de los árboles sucesivos, los científicos pueden reconstruir cómo varió la actividad solar mucho antes de que existieran instrumentos modernos.

El Sol normalmente sigue un ciclo de actividad que dura aproximadamente 11 años, durante el cual el número de manchas solares y la fuerza de la actividad magnética solar aumentan y disminuyen.

Sin embargo, ocasionalmente, el Sol entra en períodos mucho más largos de actividad reducida llamados "mínimos grandiosos". Durante estos intervalos, las manchas solares se vuelven excepcionalmente raras y el ciclo habitual es mucho menos pronunciado.

Uno de estos intervalos, conocido como el "Mínimo Grandioso Neo Asirio" o "Mínimo Grandioso de Homero", duró aproximadamente desde 808 hasta 717 a.C.

El eclipse de 709 a.C. ocurrió poco después de que este largo período de quietud terminara.

Según los investigadores, la posible descripción de la corona solar es consistente con un Sol que había reanudado sus ciclos regulares de actividad. Su aparente estructura sugiere una actividad magnética sustancial e indica que el Sol podría haber estado cerca del pico de su ciclo de aproximadamente 11 años en ese momento.

Esta interpretación coincide con reconstrucciones anteriores de la actividad solar derivadas de mediciones de radiocarbono en los anillos de los árboles, aunque la incertidumbre que rodea la descripción histórica de la corona significa que no puede considerarse prueba definitiva.

Astrónomos Antiguos Siguen Ayudando a los Científicos a Comprender el Universo

Los hallazgos demuestran cómo observaciones preservadas durante miles de años pueden seguir contribuyendo a descubrimientos científicos modernos.

Al reunir documentos históricos, evidencia arqueológica, investigación geográfica y modelos astronómicos sofisticados, los científicos pueden recuperar información que de otro modo sería imposible medir directamente.

En este caso, una corrección de solo ocho kilómetros ayudó a transformar un registro antiguo de un eclipse en una fuente de información más precisa sobre la rotación de la Tierra y una posible ventana hacia el pasado distante del Sol.

El coautor Dr. Meng Jin, del Laboratorio Solar y Astrofísico de Lockheed Martin, destacó: "Al combinar sus cuidadosos registros con métodos computacionales modernos y evidencia histórica, podemos encontrar nueva información sobre nuestro planeta y nuestra estrella de hace miles de años".