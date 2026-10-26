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Lamine Yamal se quedó con el premio a mejor jugador joven por tercera vez consecutiva

El delantero español de tan solo 19 años fue galardonado en la gala del Balón de Oro con el Premio Kopa.

26/10/2026 | 18:05Redacción Cadena 3

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Lamine Yamal se quedó con el Premio Kopa.

FOTO: Lamine Yamal se quedó con el Premio Kopa.

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El delantero español Lamine Yamal se consagró como el Mejor Talento Joven Masculino del Año 2026, el reconocimiento equivalente al Premio Kopa en la nueva edición del Balón de Oro

La cuenta oficial del galardón lo confirmó este lunes con un anuncio contundente: “Lamine Yamal es el mejor talento joven de 2026”. El futbolista del Barcelona suma así su tercer trofeo consecutivo, tras haberlo ganado también en 2024 y 2025.   

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A los 19 años, Yamal se consolida como una de las figuras más dominantes de su generación y se convierte en el primer jugador en conquistar este premio tres veces seguidas.

Tras haber sido elegido ganador del Kopa, Yamal afirmó que le hubiese gustado que el premio "se lo ganará Pau Cubarsí" su compañero de equipo y conjunto nacional.  

El campeón del mundo llegaba a esta noche como uno de los máximos candidatos a quedarse con el balón de oro, por lo que al ser premiado con el Kopa, Thierry Henry, exfutbolista y uno de los conductores del evento, bromeó al preguntarle si ese era el premio que quería, a lo que Yamal respondió con risas.

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Lectura rápida

¿Quién ganó el premio al Mejor Talento Joven Masculino del Año 2026?
El ganador es Lamine Yamal.

¿Qué es el Premio Kopa?
Es un reconocimiento que se otorga al mejor talento joven en el marco del Balón de Oro.

¿Cuántas veces ha ganado Lamine Yamal este premio?
Lamine Yamal ha ganado el premio tres veces consecutivas, en 2024, 2025 y 2026.

¿Qué edad tiene Lamine Yamal?
Lamine Yamal tiene 19 años.

¿A quién le gustaría que ganara el premio según Yamal?
A su compañero de equipo Pau Cubarsí.

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