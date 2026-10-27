Justicia brasileña investiga posible financiación extranjera en campaña de Flávio Bolsonaro

Buenos Aires, 27 de octubre (NA) -- El ministro del Tribunal Supremo Federal (STF), Flávio Dino, ha ordenado la apertura de una investigación por parte de la Policía Federal brasileña para esclarecer las sospechas de injerencia extranjera en las elecciones de este año. En su resolución, el juez destaca las pruebas que sugieren el uso intencional de algoritmos en plataformas digitales, con el fin de favorecer o perjudicar a candidatos durante el proceso electoral.

En su decisión, Dino hace referencia a informes sobre la posible financiación extranjera de la campaña y menciona a la Red Rockbridge, que supuestamente participó en negociaciones para respaldar a Flávio Bolsonaro (PL). Se sospecha que los sistemas de las plataformas digitales fueron manipulados para otorgar mayor visibilidad a ciertos candidatos, mientras que se limitaba el alcance del contenido de sus oponentes, según lo reportado por Globo.com.

Además, el magistrado ha solicitado investigar un posible ofrecimiento de apoyo político a cambio de acceso a elementos de tierras raras y minerales críticos en Brasil. Esta decisión se produce tras las medidas adoptadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE) para investigar las sospechas de trato desigual entre las campañas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) y Flávio Bolsonaro (PL) en las plataformas digitales.

El 15 de octubre, el ministro Marco Aurélio Bellizze del TSE dictaminó que Meta, la empresa detrás de Facebook, Instagram y WhatsApp, no debería interferir en la distribución de contenido político-electoral de ninguno de los candidatos hasta que finalice la segunda vuelta. Esta medida se tomó luego de que la campaña de Lula denunciara que sus publicaciones habían tenido un alcance reducido y que la herramienta de inteligencia artificial de la empresa mostraba diferencias en el tratamiento del contenido relacionado con los candidatos.

¿Qué implica la decisión?

El ministro Sergio Moro Dino citó en su resolución las solicitudes presentadas en el marco de la acción para justificar la intervención en el proceso electoral, incluyendo las relativas a las acciones de agentes e intermediarios extranjeros en los entornos digitales y financieros. El juez afirma que existen informes sobre una posible financiación extranjera para la campaña electoral y menciona a la empresa Rockbridge Network, que supuestamente participó en negociaciones para proporcionar apoyo financiero a la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro.

También se hace referencia a un informe de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), que incluye la seguridad del proceso electoral entre los desafíos prioritarios del país y señala el riesgo de injerencia externa en el proceso electoral. Según Dino: "No se permite la injerencia directa o indirecta de un Estado extranjero en asuntos sujetos a la soberanía de la República Federativa de Brasil, ni la producción, dentro del territorio nacional, de efectos derivados de actos unilaterales extranjeros fuera de los mecanismos constitucionalmente establecidos".

El ministro subrayó que las ramas del gobierno tienen el deber constitucional de proteger la libertad del proceso electoral y de repeler la injerencia extranjera incompatible con la libre formación de la voluntad del electorado brasileño. La prohibición de la inversión extranjera en las campañas electorales está estipulada en la legislación electoral brasileña, donde una resolución del Tribunal Superior Electoral (TSE) establece que "los partidos políticos y los candidatos tienen prohibido recibir, directa o indirectamente, donaciones en efectivo o en especie, incluso a través de publicidad de cualquier tipo, procedentes de fuentes extranjeras".

Minerales críticos

Dino también habla de la necesidad de investigar si la financiación extranjera estuvo vinculada a la exploración de tierras raras y recursos minerales críticos en Brasil. "Por lo tanto, es necesario determinar quién pudo haber formulado dicha propuesta, a quién iba dirigida, mediante qué instrumento y en qué consistiría la supuesta contraprestación, teniendo en cuenta que los recursos minerales pertenecen a la Unión y su explotación depende de la autorización o concesión otorgada en interés nacional".

Los elementos de tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos utilizados en productos de alta tecnología. Brasil y China se encuentran entre los países con grandes reservas. La demanda de estos minerales ha aumentado con la expansión de las tecnologías asociadas a la transición energética.

¿Qué dice Meta?

Meta negó favorecer a ningún candidato. En un comunicado, la compañía afirmó que no toma partido en las elecciones y atribuyó los problemas reportados a incidentes técnicos. La empresa también informó que una falla en sus medidas de seguridad permitió que la herramienta de inteligencia artificial generara material de campaña favorable a Flávio Bolsonaro.