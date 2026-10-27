FOTO: Detenido en Guernica tras atropellar a un adolescente mientras corría picadas con un Audi Q7

Buenos Aires, 27 de octubre (NA) – Un jubilado de 64 años fue detenido en la localidad bonaerense de Guernica acusado de correr picadas y atropellar a un adolescente de 14 años, quien se encuentra internado en grave estado. Tras la investigación, se determinó que la titular del vehículo involucrado es Natalia Paola Luengo, pareja de "El Rey de La Salada".

El incidente tuvo lugar el domingo 25 de octubre en la avenida Eva Perón, entre 107 y 111, en Guernica, cuando Miguel Ángel Monteferrante arrolló al adolescente Lisandro David Álvarez, que circulaba en bicicleta.

Como resultado del impacto, el menor fue arrastrado más de 50 metros y al llegar la Policía, se constató que se encontraba inconsciente, presentando una herida cortante en la cabeza y manchas hemáticas en el rostro.

Ante la tardanza de la ambulancia, el menor fue trasladado por personal de Bomberos Voluntarios a un hospital local y posteriormente derivado al Hospital Cuenca Alta de Cañuelas debido a la gravedad de su estado.

La situación fue informada a la UFI N°1 Descentralizada de Presidente Perón, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien dispuso la aprehensión de Monteferrante por el delito de lesiones culposas agravadas.

Monteferrante, oriundo de Glew, quedó bajo arresto tras negarse a declarar. Además, el conductor de otro auto involucrado en la picada, un Peugeot 308, también fue acusado, aunque no fue detenido.

Según información de la agencia Noticias Argentinas, se confirmó que la titular del Audi es Natalia Paola Luengo, pareja de Jorge Castillo, conocido como el "Rey de La Salada".

El Audi Q7 acumula casi 80 multas desde 2013, con nueve de ellas registradas solo este mes, la mayoría por exceso de velocidad, acumulando una deuda que supera los $20 millones.

Luengo y Castillo habían sido detenidos en mayo de 2025 en una megacausa por lavado de dinero y evasión relacionada con los negocios de La Salada, bajo la dirección de la fiscal Cecilia Incardona.

En abril de este año, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata dictó la falta de mérito para casi 20 imputados y ordenó la libertad de los detenidos, permitiendo que Castillo recuperara su libertad tras recibir prisión domiciliaria en noviembre pasado.