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Prisión perpetua para Justo Barrientos en la masacre de Barracas: alegatos finales en el juicio

El miércoles será el turno de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) y el fiscal federal Juan Fernández Buzzi.

26/10/2026 | 18:07Redacción Cadena 3

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Prisión perpetua para Justo Barrientos en la masacre de Barracas: alegatos finales en el juicio

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Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- En el marco del juicio por la masacre de Barracas, donde el 5 de mayo de 2024 tres mujeres fueron asesinadas y otra resultó gravemente herida, las querellas han solicitado la pena de prisión perpetua para Justo Fernando Barrientos, el único imputado en el caso.

Luciana Sánchez, abogada de Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente del ataque, argumentó que Barrientos, de 69 años, es responsable de los delitos de femicidio y lesbicidio, según lo indicado por fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

Los representantes legales de Pamela Cobbas y Roxana Castro también pidieron la misma pena, sosteniendo que el acusado es autor de homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común, además de femicidio y lesbicidio.

La audiencia se llevó a cabo en el Tribunal en lo Criminal y Correccional N.° 5 de la Ciudad de Buenos Aires. El próximo miércoles será el turno de exponer sus alegatos el fiscal federal Juan Fernández Buzzi y la querella que cuenta con la asesoría de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT).

Los lesbicidios

A Barrientos se le imputa haber quemado vivas a las cuatro víctimas durante la noche del 5 al 6 de mayo de 2024.

Las víctimas sufrieron quemaduras severas y el atacante golpeó a una de ellas. Intentaron buscar refugio en el área de duchas para mitigar el dolor, pero Barrientos las volvió a prender fuego y atacó a Andrea.

Como resultado, Pamela, Mercedes y Andrea fallecieron días después, mientras que Sofía, quien tenía 49 años en ese momento, fue dada de alta el 3 de junio en el Instituto del Quemado.

Testimonios y pruebas presentadas indican que Barrientos hostigaba sistemáticamente a las mujeres, a quienes descalificaba llamándolas "tortas".

Por recomendación de sus médicos, Sofía no brindó declaración durante el juicio.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la masacre de Barracas?
El 5 de mayo de 2024, tres mujeres fueron asesinadas y una resultó gravemente herida en un ataque perpetrado por Justo Barrientos.

¿Quién es el acusado?
Justo Fernando Barrientos es el único imputado por los delitos de femicidio y lesbicidio en el caso.

¿Qué pena se solicitó?
Las querellas han pedido prisión perpetua para Barrientos por su responsabilidad en los crímenes.

¿Cuándo se llevarán a cabo los alegatos?
El miércoles próximo se presentarán los alegatos del fiscal y la querella asesorada por la FALGBT.

¿Cómo se desarrolló el ataque?
Barrientos atacó a las víctimas, las quemó y las golpeó, lo que resultó en la muerte de tres de ellas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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