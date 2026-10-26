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El CONICET y el Parque de Innovación firman acuerdo para potenciar la ciencia y la tecnología

El CONICET y el Parque de Innovación establecieron un convenio para fomentar actividades bilaterales en ciencia y tecnología. Se busca impulsar la transferencia de conocimientos y el desarrollo de startups.

26/10/2026 | 15:36Redacción Cadena 3

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El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Ente Público no Estatal Parque de Innovación (EPI) formalizaron un convenio de colaboración con el objetivo de articular y potenciar las capacidades de ambas organizaciones en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Durante la firma del acuerdo, el presidente del CONICET, Daniel Salamone, y el director ejecutivo del EPI, Yamil Santoro, destacaron la importancia estratégica de esta alianza para el crecimiento del ecosistema científico-tecnológico y productivo de la Ciudad. También subrayaron la necesidad de fortalecer la articulación público-privada como uno de los ejes fundamentales para el desarrollo del país.

Desde el CONICET, se enfatizó que este acuerdo facilitaría la movilidad de investigadores y equipos de trabajo, promovería el uso compartido de infraestructura científica y generaría nuevas oportunidades para la transferencia de conocimientos y tecnologías. Por su parte, el EPI resaltó el potencial del convenio para consolidar un puente entre el sistema científico y el sector productivo, lo que permitiría impulsar proyectos de innovación y vinculación tecnológica, así como promover el desarrollo de emprendimientos de base científico-tecnológica y favorecer la creación y consolidación de startups.

Con este instrumento, ambas instituciones refuerzan su compromiso de articular el conocimiento científico y proyectos con emprendedores y empresas para generar soluciones innovadoras con impacto económico y social.

En el acto de firma, estuvieron presentes la directora de Ciencia y Tecnología del GCBA, Geraldine Gueron, la asesora de Presidencia del CONICET, Mariana Fernández Taranco, el director de Relaciones Institucionales del EPI, Gonzalo Condis, la responsable de Alianzas Estratégicas del EPI, Sabrina Fingerman, y la Jefa de laboratorio del +54 lab, Erica Anton.

Lectura rápida

¿Qué acuerdo se firmó?
Se firmó un convenio de colaboración entre el CONICET y el Parque de Innovación para potenciar la ciencia y la tecnología.

¿Quiénes firmaron el acuerdo?
El acuerdo fue firmado por el presidente del CONICET, Daniel Salamone, y el director ejecutivo del EPI, Yamil Santoro.

¿Cuál es el objetivo del convenio?
El objetivo es articular capacidades en ciencia, tecnología e innovación, promoviendo la transferencia de conocimientos y el desarrollo de startups.

¿Qué beneficios trae el acuerdo?
Facilita la movilidad de investigadores, promueve el uso compartido de infraestructura y genera oportunidades de innovación.

¿Quiénes estuvieron presentes en la firma?
Asistieron Geraldine Gueron, Mariana Fernández Taranco, Gonzalo Condis, Sabrina Fingerman y Erica Anton.

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