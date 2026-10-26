Tras el triunfo de Lula, caen hasta 11% las acciones argentinas en Wall Street

Los activos financieros argentinos y brasileños registran marcadas pérdidas en los mercados internacionales tras el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral en Brasil.

En la apertura de la semana, los certificados de acciones argentinas (ADRs) que cotizan en Wall Street exhiben retrocesos de hasta el 11%, acompañados por caídas en los bonos soberanos, mientras el riesgo país se consolida por encima de los 700 puntos básicos.

El impacto político alcanzó de lleno a la plaza financiera brasileña, con una fuerte depreciación del real frente al dólar y una escalada sostenida en los rendimientos de los tipos de interés futuros.

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Desplome de ADRs brasileños y suspensión bursátil

La reacción de los operadores tras la victoria del líder del Partido de los Trabajadores ante el senador Flávio Bolsonaro se sintió con fuerza en los activos de las principales firmas del país vecino:

Pérdidas en Wall Street: En la operatoria previa a la apertura, las acciones y ADRs de empresas brasileñas llegaron a hundirse entre un 22% y un 29%, encabezados por los papeles de Bradesco (-29%), Itaú (-27%) y Petrobras (-21%).

Mercado de cambios y tasas: El dólar en Brasil registró un incremento superior al 8%, superando la barrera de los R$ 5,00. A su vez, los contratos de tasa de interés futura (DI) mostraron alzas significativas, alcanzando el 13,983% para el vencimiento de enero de 2027 y el 14,460% para enero de 2031.

Freno en San Pablo: Ante la extrema volatilidad y luego de alcanzarse el límite máximo de caída del 15% permitido para los contratos de futuros del índice Ibovespa, la Bolsa de San Pablo debió aplicar la suspensión de las operaciones de futuros.

El escenario de turbulencia en la región había tenido su primer correlato durante la rueda en los mercados asiáticos, donde el fondo de inversión NEXT FUNDS Ibovespa cerró en la Bolsa de Tokio con una contracción del 15,07%.