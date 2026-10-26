"Le arrebataron la vida a una persona que era intachable": doloroso relato de una amiga de Daniela

Rocío, amiga de Daniela Villalba, relató el dolor que atraviesan los familiares y allegados de la joven de 29 años asesinada en barrio Cofico, en Córdoba. También contó cómo se enteró del femicidio y cuestionó la falta de información que, según su testimonio, recibieron durante los primeros días de la investigación.

"Estamos tratando de afrontar todo esto. Cada vez se hace más duro al enterarnos de más cosas", expresó en diálogo con Cadena 3.

Su testimonio se conoció después de la detención en Buenos Aires de Renato Iván Tavella, de 28 años, acusado del femicidio de Daniela y del de Tatiana Fernández, de 27, ocurrido en el barrio porteño de Retiro.

Rocío explicó que fue la hermana de Daniela quien la llamó para comunicarle que habían encontrado a la joven en su departamento. Tras recibir la noticia, se reunió con el entorno de su amiga en la casa de la hermana.

Según contó, ante la escasa información que recibían, las amigas intentaron reconstruir lo sucedido mediante contactos personales, algunos vinculados con Epec y con la Policía.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Entre amigas fuimos como investigando, porque la Policía nunca dio detalles", señaló. Aclaró que desconocía si esa falta de precisiones respondía al secreto de sumario. Agregó que el domingo las autoridades se comunicaron con la hermana de Daniela para informarle sobre la detención del sospechoso.

Rocío recordó a Daniela como una mujer reservada, muy cercana a su hijo y preocupada por su bienestar. "Excelente amiga, excelente mamá. Siempre andaba con su hijo", expresó. "La verdad que le arrebataron la vida a una persona que era intachable", sostuvo.

La entrevistada contó que la conocía desde hacía años, cuando Daniela vendía ropa. Como tiene un local comercial, le facilitaba productos para que pudiera revenderlos.

Aclaró que desconocía que su amiga ejerciera el trabajo sexual y que, durante los últimos meses, había notado que se había aislado. Aunque planteó que pudo haber buscado darle mejores condiciones de vida a su hijo, se trató de una interpretación personal: Daniela no le había hablado de esa actividad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La última vez que se vieron fue meses atrás, durante una cena. En ese encuentro, Daniela le habló de su hijo, le comentó que estaba bien y le contó que tenía pensado viajar de vacaciones con una amiga.

Pese a que no habían vuelto a encontrarse personalmente, mantenían el contacto por Instagram y WhatsApp. Dos semanas antes del crimen habían hablado y acordado reunirse, pero el encuentro no llegó a concretarse.

Rocío contó que el hijo de Daniela tiene 10 años y quedó al cuidado de su padre. Según relató, el hombre declaró este lunes en Tribunales y ya cuenta con un abogado.

"Él pregunta todos los días por su mamá, qué le pasó", expresó sobre el niño. "Es algo inexplicable lo que le hicieron a Daniela", agregó.

Finalmente, lamentó que las condiciones en las que quedó el cuerpo les impidieran despedirla como deseaban: "Ni siquiera la pudimos despedir como corresponde".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Rodolfo Barili y Juan Federico.