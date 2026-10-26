Para las autoridades, no hay dudas de que Tabella es el autor de los femicidios de Daniela y Tatiana

Renato Iván Tabella, de 28 años, será trasladado a Córdoba tras ser detenido en la Ciudad de Buenos Aires, acusado de los femicidios de Daniela Villalba, de 29 años, y Tatiana Fernández, de 27. Las autoridades de ambas jurisdicciones vincularon los hechos a partir de una serie de coincidencias y del seguimiento de los movimientos del sospechoso.

Los ministros de Seguridad porteño, Horacio Giménez, y de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, brindaron una conferencia de prensa conjunta en Buenos Aires para explicar cómo avanzó la investigación. Tabella, con residencia en Huerta Grande, no tenía antecedentes penales, según informó Quinteros.

Una de las principales similitudes fue la forma en que encontraron a las víctimas: ambas estaban sobre sus camas, cubiertas con sábanas. También faltaban sus teléfonos celulares y, de acuerdo con la investigación, habían sido contactadas a través de una misma plataforma para acordar encuentros sexuales pagos.

Giménez explicó que Quinteros se comunicó con él cuando conoció las características del hallazgo de Tatiana. La disposición del cuerpo y los datos que Córdoba ya tenía sobre la presencia del sospechoso en Buenos Aires impulsaron el trabajo coordinado entre las dos fuerzas.

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La hipótesis de los investigadores es que el acusado sustrajo los celulares para eliminar rastros de los contactos previos. El móvil de los crímenes, sin embargo, continúa bajo investigación.

Daniela fue asesinada la noche del lunes 19 de octubre en su departamento de bulevar Las Heras, en barrio Cofico, frente al parque Las Heras. La joven sufrió heridas de arma blanca en el cuello y su cuerpo fue encontrado el miércoles siguiente.

Tatiana fue hallada sin vida el domingo por la mañana en un departamento del barrio porteño de Retiro. Una amiga, preocupada porque no lograba comunicarse con ella después de un encuentro pactado durante el fin de semana, acudió al lugar y encontró el cuerpo cubierto con una sábana.

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• Las cámaras y una valija, claves en Córdoba

Las imágenes de cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte del recorrido del sospechoso después del crimen de Daniela. Las filmaciones lo registraron cuando salía del edificio y caminaba hacia el centro, incluso frente a las oficinas de Epec.

Según la reconstrucción de los investigadores, se llevó una valija de la víctima con toallas, ropa interior y otros elementos con sangre. También retiró una alfombra ensangrentada.

El martes 20 al mediodía, recolectores de residuos advirtieron que salía sangre de una valija durante las tareas con el camión compactador. En su interior encontraron un comprobante aeroportuario a nombre de Daniela, una pista que permitió orientar la investigación hacia su departamento.

El seguimiento mediante cámaras públicas y privadas fue determinante para identificar al sospechoso y reconstruir sus desplazamientos.

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• El reclamo de Ammar Córdoba

La Asociación Civil Ammar Córdoba reclamó justicia por Daniela y expresó su "bronca, dolor e indignación" por el crimen. En un comunicado difundido en sus redes sociales, exigió respuestas de las autoridades ante la violencia que afecta a las trabajadoras sexuales.

"¡Nos siguen matando! ¡Estamos hartas de contar compañeras asesinadas!", manifestó la organización. También interpeló al Estado: "¿Cuántas más tienen que matar para que el Estado responda?".

La entidad sostuvo que el asesinato de Daniela no debe considerarse un hecho aislado y recordó otros crímenes de trabajadoras sexuales. "No somos cuerpos descartables", remarcó.

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Informe de Ariel Rodríguez y Juan Federico.