El arte de tallar calabazas: la historia de Farmer Mike, el Picasso del Halloween

FOTO: El "Picasso de los talladores de calabazas" aporta arte a una tradición de Halloween

HALF MOON BAY, California, EE.UU. (AP) — Con la llegada del otoño y el cambio de colores en las hojas, Mike Valladao, ingeniero de sistemas en una empresa de ciberseguridad, se transforma en su alter ego, "Farmer Mike", apodado el "Picasso de los talladores de calabazas".

Farmer Mike ha pasado más de 40 años cincelando rostros coloridos y criaturas cómicas en calabazas de gran tamaño. Con su característico atuendo de overoles naranjas y sombrero de campesino, ha esculpido cientos de calabazas, dándoles vida con caras fantasmagóricas, paisajes marinos, brujas, dragones y personajes de la cultura pop como Yoda y Charlie Brown.

A pesar de no tener formación artística formal, Valladao busca inspiración constantemente. Muchas veces, sus ideas surgen al observar obras de arte en museos o incluso al pasear por la calle. "A veces veo a alguien y pienso: ah, me gustan los dientes o me gustan las orejas o la forma en que se ensanchan las fosas nasales", comentó.

Este año, "Farmer Mike" celebra 40 años de su arte en el Half Moon Bay Art & Pumpkin Festival, un evento que se lleva a cabo a mediados de octubre y que es famoso por el pesaje de calabazas gigantes. En este festival de dos días, que se realiza en la costa al sur de San Francisco, Valladao trabaja en el escenario, permitiendo que los asistentes puedan observar su proceso creativo.

El artista descubrió su pasión por el tallado de calabazas tras comenzar a cultivar estas hortalizas en su hogar de San José en la década de 1980. Sin saber qué hacer con sus enormes frutos, decidió sacar un cuchillo y comenzar a darles forma. "Soy ingeniero de profesión y lo veo como construir algo de la misma manera en que construiría una pieza de hardware, paso por paso", explicó.

En 1986, los organizadores del festival se encontraron con una fotografía de las calabazas talladas por Valladao y lo invitaron a mostrar su talento en Half Moon Bay, donde su familia había inaugurado la primera tienda de alimentos para animales y semillas del pueblo en el siglo XIX. Aunque una vez cultivó una calabaza de 363 kilogramos (800 libras), decidió no participar más en el concurso de calabazas gigantes debido al esfuerzo que implica.

Desde entonces, su arte ha viajado por distintas partes del país, incluyendo una aparición en "The Tonight Show". Ha recibido múltiples solicitudes para tallar calabazas en lugares como el Zoológico de San Diego, la Academia de Ciencias de California y la Feria Estatal de Texas.

Utiliza calabazas de la variedad Atlantic, que pesan entre 45 y 454 kilogramos (100 a 1.000 libras), cuyas cáscaras gruesas le permiten realizar cortes que resaltan rasgos faciales. "En realidad se trata de la ilusión de profundidad", indica Valladao. "Puedo hacer que sea tridimensional, de modo que los ojos queden hundidos y la nariz sobresalga. Así que es un poco de tallado, pero se trata de añadirle un poco más de magia".

El artista no nombra a sus creaciones, ya que reconoce la naturaleza efímera de su obra. "Nunca me molesta cuando una calabaza empieza a envejecer porque, en algunos casos, les aporta carácter", señaló.

Y siempre hay más calabazas por tallar. Tras 40 años en Half Moon Bay, Valladao no tiene intenciones de dejar su cuchillo de tallado. "Es divertido, es agradable y, francamente, es una parte de mí", manifestó.