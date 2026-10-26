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Kimi Antonelli se acerca a su primer título en la Fórmula 1 tras triunfo en Estados Unidos

El italiano se quedó con el triunfo en el GP de Estados Unidos y está muy cerca de convertirse en el campeón más joven de la historia.

26/10/2026 | 14:04Redacción Cadena 3

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Antonelli podría consagrarse campeón este domingo en el GP de México.

FOTO: Antonelli podría consagrarse campeón este domingo en el GP de México.

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Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) logró la victoria en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, acercándose a un paso de un título que podría asegurarse este fin de semana en México.

Con esta victoria, que representa la novena de la temporada para Antonelli, el joven piloto alcanzó los 365 puntos en el campeonato, ampliando su ventaja a 123 puntos sobre su compañero de equipo, el británico George Russell, y a 124 sobre el otro contendiente, el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

Así, Antonelli, que tiene solo 20 años, podría hacer historia al convertirse en el campeón más joven de la Fórmula 1 durante el Gran Premio de México, programado para el 1.º de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Para lograrlo, a Antonelli le bastará con terminar noveno en la carrera del domingo, siempre que Russell se lleve el triunfo; si Hamilton es el ganador, el italiano se consagrará campeón con un décimo lugar.

De todos modos, el título parece prácticamente asegurado para Antonelli, ya que tanto Hamilton como Russell necesitarían ganar las próximas cinco carreras para mantener alguna esperanza de arrebatarle el campeonato.

Actualmente, el récord de ser el campeón más joven de la Fórmula 1 pertenece al alemán Sebastian Vettel, quien lo logró en 2010 a la edad de 23 años, 4 meses y 11 días.

Lectura rápida

¿Quién ganó el GP de Estados Unidos?
Andrea Kimi Antonelli fue el vencedor del Gran Premio de Estados Unidos.

¿Qué necesita Antonelli para ser campeón en México?
Necesita terminar noveno si Russell gana, o décimo si Hamilton se lleva la victoria.

¿Cuándo se corre el GP de México?
El Gran Premio de México está programado para el 1.º de noviembre.

¿Qué récord podría romper Antonelli?
Podría convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1.

¿Quién es el actual campeón más joven?
El récord lo tiene Sebastian Vettel, quien se consagró a los 23 años en 2010.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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