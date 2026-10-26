Partidos de Brasil reconocen triunfo de Lula da Silva y rechazan anulación de elecciones

Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- Partidos que apoyaron al candidato derrotado Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), han reconocido la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y manifestaron que no respaldarán el intento de anular y repetir las elecciones.

Lula da Silva logró la reelección con el 51,79 por ciento de los votos válidos en la segunda vuelta, frente al 48,21 por ciento de Flávio Bolsonaro, según los datos publicados por el Tribunal Superior Electoral (TSE) el domingo por la noche.

Tras conocer el resultado, el candidato del PL anunció su intención de solicitar la anulación de los comicios, argumentando que el juez Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF), había prorrogado la votación por dos horas debido a problemas de transporte en ciudades como San Pablo y Salvador de Bahía.

El presidente nacional del partido Republicanos, el diputado reelecto Marcos Pereira, enfatizó que el nuevo mandato implica la necesidad de respetar las diferencias y mantener el diálogo con el Poder Legislativo.

"El nuevo mandato trae la responsabilidad de gobernar para todos los brasileños, incluidos los que votaron por Flávio Bolsonaro, con respeto a las diferencias y diálogo con el Congreso Nacional", expresó Pereira en sus redes sociales.

Asimismo, el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) también reconoció el resultado, afirmando que Lula fue "reelecto democráticamente de acuerdo con la Constitución de 1988" y consideró el resultado como una expresión soberana de la voluntad popular.

Otros partidos que apoyaron a Flávio Bolsonaro, como la federación entre Unión Brasil y el Partido Progresista (PP), no emitieron pronunciamientos oficiales tras el escrutinio.

Sin embargo, el senador electo Arthur Lira, expresidente de la Cámara de Diputados y líder del PP, comentó que Brasil "hizo su elección democrática" y defendió la necesidad de trabajar con "diálogo y responsabilidad".

El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que no respaldó a ningún candidato en la segunda vuelta, también reconoció la victoria de Lula da Silva, le deseó éxito y anunció que permanecerá en la oposición.

El presidente nacional de la agrupación, el diputado Aécio Neves, expresó su deseo de que "sepa buscar la unión de los brasileños, respetando las diferencias que forman parte de la vida democrática".

En el ámbito internacional, todos los presidentes de los países sudamericanos, excepto el mandatario argentino Javier Milei, han reconocido el triunfo de Lula da Silva.

Los Gobiernos de Francia, España, Canadá, México, Panamá y Cuba, entre otros, también felicitaron la reelección de Lula da Silva.