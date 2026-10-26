El triunfo de Lula sacude los mercados: cómo impacta en Argentina para turismo y exportaciones

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil generó una fuerte reacción negativa en los mercados financieros y abrió interrogantes sobre sus consecuencias para la economía argentina, especialmente para las exportaciones industriales.

En las primeras operaciones posteriores al resultado electoral, los activos brasileños registraron fuertes bajas y el real se depreció alrededor de un 10% frente al dólar. El movimiento respondió, en parte, a las expectativas de los inversores sobre la política fiscal y económica que llevará adelante el nuevo gobierno.

El escenario también tiene implicancias para Argentina. Una depreciación de la moneda brasileña puede abaratar los productos de ese país frente a los argentinos y mejorar su competitividad, lo que representa un desafío para los exportadores locales.

Al mismo tiempo, una eventual desaceleración de la economía brasileña podría reducir la demanda de bienes argentinos.

En turismo, debido al derrumbe de la moneda, viajar a Brasil puede ser más económico para los argentinos, ya que los gastos cotidianos en destino se volverían más baratos al pagarse en reales.

La mirada empresarial sobre el vínculo entre Argentina y Brasil

En diálogo con Cadena 3, Federico Servideo, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña de São Paulo, advirtió que la evolución del comercio bilateral dependerá de variables macroeconómicas y de las decisiones que adopte la administración brasileña.

“El comercio bilateral se define en un terreno de la macroeconomía, y el tema fiscal en Brasil. El nuevo gobierno de Lula iniciará con restricciones fiscales, y eso puede llevar a una eventual reducción del crecimiento en Brasil, con el consiguiente impacto en las exportaciones argentinas a Brasil, que es el principal destino de exportaciones industriales de Argentina”, señaló.

El empresario también puso el foco en la evolución del tipo de cambio y en sus efectos sobre la competencia entre los productos de ambos países.

“La volatilidad en el dólar provoca una potencial desvalorización de la moneda brasileña en relación al dólar y un aumento de competitividad, con el consiguiente impacto para las exportaciones”, explicó.

Un escenario abierto para el comercio bilateral

Pese a las primeras reacciones de los mercados, Servideo consideró que todavía es prematuro establecer el alcance de las consecuencias comerciales de la elección brasileña.

“Es bastante temprano para evaluar los impactos de la relación comercial entre ambos países, pero existe una tremenda potencialidad de expandir la relación bilateral más allá de aspectos puntuales por los resultados de las elecciones”, concluyó.

Brasil es uno de los socios comerciales centrales de Argentina, en particular para sectores industriales como el automotor. Por eso, la evolución de su actividad económica y la relación entre el real y el dólar serán variables relevantes para las empresas argentinas en los próximos meses.

Informe de Federico Albarenque y Marcos Calligaris, enviados especiales a Brasil