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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy lunes 26 de octubre.

El sorteo número 18925 de la quiniela matutina se realizó el lunes 26 de octubre a las 15:00, con el número a la cabeza 3898, que representa a "A primera (Lavandera)". Conocé los resultados completos.

26/10/2026 | 15:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 18925 de la quiniela matutina se llevó a cabo el lunes 26 de octubre a las 15:00, destacándose el número a la cabeza 3898, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Lavandera).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3898
2° 0434
3° 5207
4° 9429
5° 5622
6° 9303
7° 8615
8° 1968
9° 9025
10° 1152
11° 3631
12° 5869
13° 2810
14° 8720
15° 8159
16° 5819
17° 0570
18° 3119
19° 6862
20° 8390

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18925 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 26 de octubre a las 15:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 3898.

¿Qué representa el número 3898?
Se interpreta como "A primera (Lavandera)".

¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los 20 números ganadores del sorteo.

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