Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy lunes 26 de octubre.

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El sorteo número 18925 de la quiniela matutina se llevó a cabo el lunes 26 de octubre a las 15:00, destacándose el número a la cabeza 3898, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Lavandera).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 3898

2° 0434

3° 5207

4° 9429

5° 5622

6° 9303

7° 8615

8° 1968

9° 9025

10° 1152

11° 3631

12° 5869

13° 2810

14° 8720

15° 8159

16° 5819

17° 0570

18° 3119

19° 6862

20° 8390