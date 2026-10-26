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Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este lunes 26 de octubre

Este lunes 26 de octubre, Tucumán presenta un clima nublado con temperaturas que oscilarán entre 12° y 22°. Se espera una jornada fresca y con viento leve del oeste.

26/10/2026 | 16:26Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 26 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales del tiempo en Tucumán indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 20° y una sensación térmica de 20°. La humedad se encuentra en un 60%, lo que contribuye a la sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el oeste.

El clima hoy lunes 26 de octubre

Para este lunes 26 de octubre, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento son suaves, con una brisa que podría refrescar el ambiente. La humedad y las nubes en el cielo podrían generar una sensación de frescura durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán variaciones en el clima. Para el martes 27 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 26°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 28 de octubre, la mínima será de 16° y la máxima de 23°, con lluvias moderadas. El jueves 29 de octubre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 30°, con lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 30 de octubre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 33°, también con lluvias ligeras.

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