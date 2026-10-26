Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este lunes 26 de octubre

FOTO: Estado del tiempo en Santa Fe este 26 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 21°. La sensación térmica es de 21°, con una humedad del 45%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el noreste, y la presión atmosférica es de 1017 hPa.

El clima hoy lunes 26 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un leve viento del noreste. No se esperan lluvias durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con un clima variado. Para mañana, martes 27 de octubre, se anticipa un cielo despejado, con una mínima de 14° y una máxima de 24°. El miércoles 28 de octubre, se esperan algunas nubes dispersas, con mínimas de 13° y máximas de 25°. El jueves 29 de octubre, podría haber lluvias ligeras, con mínimas de 14° y máximas de 28°. Finalmente, el viernes 30 de octubre, el clima se estabiliza con un cielo despejado, mínimas de 15° y máximas de 30°.