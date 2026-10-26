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Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este lunes 26 de octubre

Este lunes 26 de octubre, Rosario presenta un clima agradable con temperaturas que oscilan entre 9° y 21°. Se espera un cielo parcialmente nublado y condiciones de viento suaves.

26/10/2026 | 16:10Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 26 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de broken clouds, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es de 20°, con una humedad del 52% y una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 0.89 m/s desde el norte, y la presión atmosférica se sitúa en 1020 hPa.

El clima hoy lunes 26 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 9° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad que no supera los 1 m/s. La humedad se mantiene en un nivel moderado, lo que contribuye a un clima agradable durante la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentan con variaciones en las temperaturas. Para el martes 27 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 30°, con cielo cubierto. El miércoles 28 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 25°, con cielo despejado. El jueves 29 de octubre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 23°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 30 de octubre, se pronostica una mínima de 14° y una máxima de 30°, con cielo despejado.

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