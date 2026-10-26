Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este lunes 26 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de nubes dispersas, con una temperatura actual de 21°. La sensación térmica es de 21°, con una humedad del 37%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1 m/s desde el norte y la presión atmosférica se sitúa en 1014 hPa.

El clima hoy lunes 26 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 13° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 2 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que contribuirá a un ambiente agradable durante la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza presentarán variaciones en el clima. El martes 27 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 21°, con lluvias moderadas. El miércoles 28 de octubre, el cielo estará despejado, con temperaturas que oscilarán entre 15° y 25°. El jueves 29 de octubre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 29°, con lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 30 de octubre, la mínima será de 17° y la máxima de 25°, también con probabilidad de lluvias ligeras.