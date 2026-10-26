Consejos de Jeff Leatham para armar arreglos florales perfectos en casa

¿Alguna vez te has maravillado con los hermosos ramos de flores en tu supermercado o florería local? La combinación de flores, la elección de rellenos y la mezcla de colores son capaces de captar la atención de cualquiera. Si siempre te has preguntado cómo lograr arreglos florales perfectos en casa, estás de suerte. Recientemente, tuve la oportunidad de conocer al famoso florista Jeff Leatham (quien ha trabajado con celebridades como las Kardashians y Cher) en un evento de prensa de Amazon, donde compartió algunos de sus mejores consejos y trucos. Su asesoramiento resulta útil tanto si disfrutas tener flores frescas en casa como si necesitas crear un ramo especial para el cumpleaños de un ser querido.

Ten los suministros adecuados. Aun siendo principiante, Jeff menciona que hay ciertos elementos que facilitan la creación de un hermoso ramo. "Cuando estoy creando un arreglo floral, siempre quiero asegurarme de tener los elementos esenciales a mano, desde tijeras para flores y alambre de gallina hasta cinta floral y mucho más", explica Jeff. "Si estás comenzando, incluso puedes pedirle a Alexa que te sugiera lo que necesitas para crear un hermoso arreglo floral. Es una excelente manera de obtener ideas y asegurarte de tener lo básico cubierto".

Establece la paleta de colores perfecta. Jeff es un ferviente defensor de las paletas monocromáticas para lograr un aspecto elevado. Se siente especialmente atraído por tonos como el crema, naranja y rojo profundo para la temporada de otoño. Pero si buscas inspiración para las festividades, recomienda seguir el mismo enfoque. "Elige dos o tres tonos y utilízalos en tus flores, velas, manteles y decoración; esto hace que una mesa festiva se sienta intencional", indica Jeff.

Opta por la repetición. Cuando surgen dudas, Jeff sugiere buscar la repetición, ya que abrazar este principio puede llevar tu arreglo al siguiente nivel, incluso más que un ramo grande. ¿Cómo lograrlo? "Intenta alinear la mesa con varios arreglos más pequeños de la misma flor o alterna las flores con velas a diferentes alturas", sugiere Jeff.

Conoce cuándo experimentar con la altura. Cuando organizas una cena en casa, ¿prefieres arreglos florales que permitan a los invitados verse entre sí o no? Jeff afirma que la disposición de tu comedor determina la altura de las flores para tu reunión. "Realmente depende de cuán lejos esté la persona sentada", comparte Jeff. "Si es una mesa de comedor pequeña, donde puedes mantener una conversación civilizada sin elevar la voz, mantén tus flores bajas. Si tienes que gritar sobre la mesa y hay música fuerte, ve alto porque no vas a hablar [con alguien al otro lado de la mesa] de todos modos".

Adopta recipientes sencillos. Sorprendentemente, Jeff no se excede con los jarrones. Prefiere mantener el enfoque en las flores, por lo que opta por diseños simples. "Soy un tipo clásico. No sigo demasiado las tendencias", dice, añadiendo que le gustan los jarrones en forma cuadrada y burbuja que son negros, taupe o de cerámica. También menciona que los jarrones transparentes funcionan muy bien, pero hay una advertencia: hay que comprometerse a cambiar el agua. "Soy un verdadero creyente en poner flores en un jarrón y dejarlas estar, así que me gustan los recipientes que no muestran tanto el agua", concluye Jeff.