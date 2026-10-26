Consejos para instalar alarmas de humo y evitar falsas alarmas en el hogar

La instalación adecuada de alarmas de humo en el hogar es fundamental para garantizar la seguridad de los habitantes. Según el experto Sanders, es recomendable colocar estas alarmas al menos a 10 pies (aproximadamente 3 metros) de los aparatos de cocina. Esto se debe a que si se instalan demasiado cerca, es probable que se activen durante actividades cotidianas, como quemar tostadas, lo que puede llevar a desactivar la alarma y poner en riesgo a los ocupantes en caso de un incendio real.

Además, Sanders sugiere que si las falsas alarmas son un problema frecuente, se debería considerar actualizar el sistema a nuevas tecnologías que puedan diferenciar entre el humo de un incendio y el vapor de la cocina.

En espacios como el baño, donde la humedad es común, también se deben tomar precauciones. McKelvey indica que las alarmas de humo deberían instalarse al menos a tres pies de distancia de duchas o bañeras. Esto ayuda a evitar que el vapor del agua active la alarma innecesariamente.

En garajes o áticos sin terminar, la instalación de alarmas de humo puede no ser necesaria. Sanders explica que las temperaturas en estos espacios son más variables y pueden afectar la fiabilidad de las alarmas. Se recomienda evitar colocar alarmas donde las temperaturas caigan por debajo de 4.4°C o superen los 38°C, según McKelvey.

Otro punto importante es la ubicación en relación a las corrientes de aire. McKelvey aconseja no instalar alarmas en lugares con movimiento de aire, como cerca de ventanas o sistemas de calefacción y aire acondicionado, ya que las corrientes podrían mantener el humo alejado de los sensores durante un incendio.

Por último, es esencial asegurar que las alarmas de humo tengan acceso sin obstrucciones al aire. Sanders destaca que deben estar posicionadas de manera que el humo pueda llegar a ellas rápidamente. Por lo tanto, se debe prestar atención a cualquier objeto, como telas pesadas, vigas o estantes altos, que puedan bloquear su funcionamiento.