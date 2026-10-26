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La tendencia del azulejo zellige: color y carácter para tu hogar

Elegir el azulejo adecuado va más allá de su color o diseño. Los expertos destacan cómo el azulejo zellige puede transformar cualquier espacio con su estilo único y vibrante.

26/10/2026 | 13:30Redacción Cadena 3

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Azulejo zellige: color y carácter para tu hogar

FOTO: Azulejo zellige: color y carácter para tu hogar

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Elegir el azulejo correcto para el hogar implica mucho más que simplemente seleccionar un color o patrón que guste. Este elemento puede influir de manera significativa en la atmósfera de un espacio. En este sentido, los expertos han compartido su visión sobre la tendencia del azulejo zellige, que aporta color y personalidad a cualquier ambiente.

El azulejo zellige, originario de Marruecos, se caracteriza por su acabado artesanal y su variedad de colores vibrantes. Cada pieza es única, lo que significa que se pueden crear combinaciones personalizadas que reflejen el estilo individual de cada hogar. Este tipo de azulejo no solo es estéticamente atractivo, sino que también tiene la capacidad de aportar calidez y un toque acogedor a los espacios.

Además, los profesionales del diseño interior destacan que el azulejo zellige se adapta a diferentes estilos decorativos, desde los más tradicionales hasta los más contemporáneos. Su versatilidad permite que se utilice en diversas áreas de la casa, como cocinas, baños o incluso en espacios exteriores, creando un ambiente armonioso y lleno de vida.

En términos de mantenimiento, los expertos sugieren que el azulejo zellige es relativamente fácil de limpiar, lo que lo convierte en una opción práctica además de estética. Sin embargo, se recomienda aplicar un sellador para proteger su superficie y mantener su brillo a lo largo del tiempo.

En resumen, la elección del azulejo zellige no solo se trata de una decisión estética, sino que también puede transformar la sensación de un hogar, aportando un toque de originalidad y calidez. Con su rica historia y su atractivo visual, este azulejo se posiciona como una opción cada vez más popular entre quienes buscan darle un nuevo aire a sus espacios.

Lectura rápida

¿Qué es el azulejo zellige?
Es un azulejo artesanal originario de Marruecos, conocido por su acabado único y variedad de colores.

¿Cómo puede transformar un espacio?
Aporta color y personalidad, creando un ambiente acogedor y vibrante.

¿En qué estilos se puede utilizar?
Se adapta a estilos decorativos tradicionales y contemporáneos, ideal para cocinas y baños.

¿Es fácil de mantener?
Es relativamente fácil de limpiar, aunque se recomienda aplicar un sellador para protegerlo.

¿Por qué es una opción popular?
Su rica historia y atractivo visual lo convierten en una elección cada vez más buscada para renovar espacios.

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