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En medio de un escándalo, renunció Miguel Del Sel como vice de Unión

El dirigente quedó en medio de una supuesta diferencia de 300 mil dólares en un contrato por indumentaria.

26/10/2026 | 18:31Redacción Cadena 3

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Del Sel quedó en medio de un escándalo

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El vicepresidente segundo de Unión, el comediante Miguel del Sel, renunció a su cargo en la dirigencia del elenco santafesino luego de una polémica por la diferencia de 300 mil dólares en el contrato de indumentaria del próximo año.

La comisión del elenco “Tatengue” es ampliamente cuestionada por priorizar la firma de una marca de indumentaria rosarina por encima de una extranjera, renunciando a una diferencia por el monto mencionado.

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Del Sel había asumido el cargo en mayo del año pasado como uno de los hombres de poder del presidente Luis Spahn, quien conduce al conjunto rojiblanco desde 2009.

Un escándalo por diferencias en los montos contractuales en cuanto a la indumentaria del equipo de Primera de Unión generó una amplia crítica de los simpatizantes frente a quienes comandan el club, y Miguel del Sel no tardó en presentar la renuncia, de acuerdo a la información que fuentes partidarias le brindaron a la Agencia Noticias Argentinas.

La denuncia por el hecho involucraba la voluptuosa diferencia de 300 mil dólares en un contrato, a los que Unión habría renunciado para priorizar a una empresa rosarina de menor propuesta económica.

Según trascendió, la marca italiana Givova, que actualmente viste al equipo y continuará por contrato hasta fin de año, había realizado una oferta para renovar el vínculo, a cambio de 400 mil dólares y 16.000 camisetas, que podrían vestir a los jugadores de inferiores y otras disciplinas de la entidad santafesina.

A pesar de esto, desde la dirigencia que comanda Spahn se habría decidido rechazar la propuesta para firmar con la empresa rosarina Fiume, que ofreció USD 100.000.

Señalado en medio de un contexto institucional marcado por dificultades financieras y antecedentes de deudas, Miguel del Sel decidió este lunes presentar la renuncia en la comisión directiva de Unión.

Aunque el club santafesino había emitido un comunicado durante el mediodía en el que negaba la intervención del político en las negociaciones y el marketing del club, su renuncia algunas horas después demuestra que el escándalo está lejos de terminar.

Lectura rápida

¿Quién renunció a su cargo en Unión? Miguel del Sel renunció a su cargo como vicepresidente segundo del club.

¿Por qué renunció? Renunció debido a una polémica relacionada con una diferencia de 300 mil dólares en el contrato de indumentaria.

¿Qué marca de indumentaria fue priorizada? Se priorizó a una marca de indumentaria rosarina en lugar de una propuesta extranjera.

¿Cuál fue la oferta de Givova? La oferta de Givova fue de 400 mil dólares y 16.000 camisetas.

¿Qué decisión tomó la dirigencia de Unión? La dirigencia decidió rechazar la oferta de Givova y firmar con la empresa rosarina Fiume, que ofreció USD 100.000.

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