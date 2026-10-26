En medio de un escándalo, renunció Miguel Del Sel como vice de Unión

El vicepresidente segundo de Unión, el comediante Miguel del Sel, renunció a su cargo en la dirigencia del elenco santafesino luego de una polémica por la diferencia de 300 mil dólares en el contrato de indumentaria del próximo año.

La comisión del elenco “Tatengue” es ampliamente cuestionada por priorizar la firma de una marca de indumentaria rosarina por encima de una extranjera, renunciando a una diferencia por el monto mencionado.

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El Club Atlético Unión lamenta tener que recurrir nuevamente a un comunicado oficial para desmentir información difundida públicamente y realizar aclaraciones que deberían resultar innecesarias si existiera una adecuada verificación previa de los hechos. En este sentido, expresamos nuestro enérgico repudio a las declaraciones del periodista Luis Osvaldo Cherep, mediante las cuales intenta desacreditar la figura de nuestro vicepresidente, Miguel Torres del Sel, en relación con un supuesto cambio de marca de indumentaria deportiva de nuestra institución. En primer lugar, queremos aclarar que Miguel del Sel no interviene en las negociaciones ni en la celebración de contratos de marketing del Club. Su función consiste en desempeñarse como embajador de nuestra institución y colaborar en la resolución de distintas cuestiones cotidianas, aportando los vínculos y contactos que ha construido a lo largo de su trayectoria como figura pública, reconocida tanto en el país como en el exterior. En este marco, desmentimos categóricamente que Unión haya recibido una oferta en los términos difundidos por el mencionado periodista. Consideramos que sus afirmaciones carecen de sustento y constituyen una grave irresponsabilidad periodística. Cherep afirmó inicialmente que existía una propuesta de 400.000 dólares mensuales para vestir a nuestro Club. Al día siguiente, debió disculparse y rectificar sus dichos, reconociendo que la cifra no correspondía a un monto mensual, sino anual. Resulta preocupante que se difunda información de semejante relevancia sin la debida verificación previa. Sorprende, además, que quienes acompañan al periodista en su espacio no hayan advertido la inconsistencia de una afirmación que suponía el pago de una cifra equivalente al doble de lo que un club percibe por derechos de televisión. Por otra parte, es de público conocimiento que la firma a la que hace referencia no viste a ningún club desde hace más de cinco años. Asimismo, su anterior paso por la ciudad estuvo vinculado a una controversia de repercusión nacional relacionada con una marca de supuesto origen catarí. Consideramos que estos antecedentes deberían ser conocidos y debidamente contextualizados antes de presentar a una empresa como una alternativa extraordinaria para nuestra institución. Ante lo que consideramos una reiterada conducta de desprestigio hacia dirigentes de nuestra institución, mediante declaraciones que involucran tanto aspectos personales como sus actividades laborales particulares, así como los intentos de afectar la imagen del Club Atlético Unión en el ámbito local y nacional, informamos que el club se reserva el derecho de evaluar e iniciar las acciones legales que correspondan, tanto contra el periodista como contra los propietarios de la empresa periodística, en función de las responsabilidades que pudieran corresponderles. Finalmente, en relación con la indumentaria deportiva, el Club Atlético Unión informa que mantiene un contrato vigente con la firma Givova hasta el 31 de diciembre de 2026. En virtud de los compromisos contractuales asumidos, la institución se encuentra impedida de realizar anuncios o brindar precisiones oficiales sobre la continuidad o no del actual patrocinio. Oportunamente, se comunicará a los asociados y simpatizantes la información que corresponda. Comisión Directiva - Club Atlético Unión — Club Atlético Unión (@clubaunion) October 26, 2026

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Del Sel había asumido el cargo en mayo del año pasado como uno de los hombres de poder del presidente Luis Spahn, quien conduce al conjunto rojiblanco desde 2009.

Un escándalo por diferencias en los montos contractuales en cuanto a la indumentaria del equipo de Primera de Unión generó una amplia crítica de los simpatizantes frente a quienes comandan el club, y Miguel del Sel no tardó en presentar la renuncia, de acuerdo a la información que fuentes partidarias le brindaron a la Agencia Noticias Argentinas.

La denuncia por el hecho involucraba la voluptuosa diferencia de 300 mil dólares en un contrato, a los que Unión habría renunciado para priorizar a una empresa rosarina de menor propuesta económica.

Según trascendió, la marca italiana Givova, que actualmente viste al equipo y continuará por contrato hasta fin de año, había realizado una oferta para renovar el vínculo, a cambio de 400 mil dólares y 16.000 camisetas, que podrían vestir a los jugadores de inferiores y otras disciplinas de la entidad santafesina.

A pesar de esto, desde la dirigencia que comanda Spahn se habría decidido rechazar la propuesta para firmar con la empresa rosarina Fiume, que ofreció USD 100.000.

Señalado en medio de un contexto institucional marcado por dificultades financieras y antecedentes de deudas, Miguel del Sel decidió este lunes presentar la renuncia en la comisión directiva de Unión.

Aunque el club santafesino había emitido un comunicado durante el mediodía en el que negaba la intervención del político en las negociaciones y el marketing del club, su renuncia algunas horas después demuestra que el escándalo está lejos de terminar.