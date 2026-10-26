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Alexia Putellas se quedó con el Balón de Oro femenino por tercera vez en su carrera

La mediocampista española fue galardonada en Londres tras su enorme paso por el Barcelona, donde es una leyenda.

26/10/2026 | 19:47Redacción Cadena 3

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Alexia Putellas ganó el balón de oro femenino.

FOTO: Alexia Putellas ganó el balón de oro femenino.

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Alexia Putellas recuperó su mandato sobre el Balón de Oro femenino al ganar este lunes el galardón por tercera vez en su carrera. La mediocampista española, ex Barcelona, ya había obtenido el premio en los años 2021 y 2022.

La española dejó el Barcelona esta temporada en la cual conquistó cuatro títulos: la Champions League, la Liga F, la Copa de la Reina y la Supercopa de España. Además, fue una de las grandes protagonistas del equipo dirigido por Pere Romeu.

Durante la última temporada 2025/2026, Putellas jugó 43 partidos con el Barca en los que convirtió 20 goles y repartió 13 asistencias. Su rendimiento también le permitió recibir el premio a la mejor jugadora de la Champions League.

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Putellas volvió a quedarse con el Balón de Oro tras algunas temporadas en las que estuvo condicionada por las lesiones. Durante los últimos tres años, Aitana Bonmatí, compañera de Alexia en el Barcelona y la selección, se había quedado con el premio.

Putellas se incorporó este año al London City Lionesses de Inglaterra tras ganar 38 títulos en catorce años en el conjunto catalán.

Lectura rápida

¿Quién ganó el Balón de Oro femenino?
Alexia Putellas ganó el Balón de Oro femenino por tercera vez en su carrera.

¿Cuántos títulos ganó Putellas esta temporada?
Cuatro títulos: la Champions League, la Liga F, la Copa de la Reina y la Supercopa de España.

¿Cuántos goles y asistencias tuvo Putellas en la última temporada?
20 goles y 13 asistencias en 43 partidos.

¿A qué equipo se unió Putellas este año?
Se incorporó al London City Lionesses de Inglaterra.

¿Qué premio recibió Putellas por su rendimiento?
Recibió el premio a la mejor jugadora de la Champions League.

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