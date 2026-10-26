Harry Kane ganó el Balón de Oro a mejor jugador del mundo
El delantero inglés tuvo una gran temporada en el Bayern Múnich donde anotó más de setenta goles.
FOTO: Harry Kane ganó el Balón de Oro.
El delantero inglés Harry Kane, que a nivel de cubes se desempeña en el Bayern Múnich de Alemania, fue reconocido como el mejor jugador del mundo y se quedó con el Balón de Oro.
Kane tuvo una impresionante temporada, en la que conquistó la Bundesliga y la Copa de Alemania con el Bayern Múnich y fue clave para que la selección de Inglaterra finalizara tercera en el Mundial 2026. Además, anotó 73 goles y repartió 8 asistencias en 65 partidos.
Harry fue clave para que el Bayern Múnich ganara la Bundesliga y la Copa de Alemania y contribuyó para que la selección de Inglaterra finalizara tercera en el Mundial 2026.
Lamine Yamal ganó el premio a mejor jugador joven de la temporada
El extremó y estrella del Barcelona y de la selección espaola se llevó por tercer año consecutivo el premio Kopa a mejor jugador joven.
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Ceremonia. Lamine Yamal se quedó con el premio a mejor jugador joven por tercera vez consecutiva
El delantero español de tan solo 19 años fue galardonado en la gala del Balón de Oro con el Premio Kopa.
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Vicky López ganó el premio a El Joven Talento Femenino de la Temporada
La centrocampista ofensiva y extremo española que juega en el FC Barcelona se consagro como la mejor fútbolista femenina Sub-20 en los premio del Balón de Oro con 53 partidos, 17 goles y 15 asistencias.
Luis De la Fuente fue elegido el mejor entrenador del año
El campeón del mundo con España fue elegido por la organización tras haberse coronado este año con "La Roja" en el Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá.
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Ceremonia. Luis de la Fuente ganó el premio al mejor entrenador del mundo
El técnico español fue reconocido por su labor la selección de su país en el Mundial 2026.
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Pere Romeu ganó el premio a Mejor Técnico de la Temporada de un Equipo Femenino
El entrenador español que dirige el F.C Barcelona tras tener una temporada donde consiguipo: UEFA Champions League, Liga, Copa de España y Supercopa de España.
Unai Simón fue elegido el mejor arquero del mundo
España sigue dominando la gala y Unaí Simón, el arquero campeón del mundo también se queda con el premio Lev Yashin.
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Ceremonia. Unai Simón se consagró como el mejor arquero del mundo tras su destacado Mundial
El arquero español tuvo un gran Mundial desde lo estadístico y se quedó con el premio Lev Yashin, superando al argentino Emiliano Dibu Martínez.
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Cata Coll ganó el premio a mejor arquera del mundo
La española que ataja en el Barcelona fue galardonada tras una gran temporada en la que mantuvo 18 veces su arco en cero en 32 partidos.
Bukayo Saka gana el premio Socrates
Se trata del reconocimiento a proyectos de labor social y compromiso solidario en el fútbol (general) y el inglés fue premiado por su ONG.
El Barcelona fue reconocido como el mejor club femenino
Durante la última temporada, el equipo español conquistó la Champions League, además de LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.
El PSG fue reconocido como el mejor equipo del mundo
Durante la última temporada, el equipo francés conquistó la Ligue 1, la Champions League y la Copa Intercontinental.
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Ceremonia. El Paris Saint-Germain ganó el premio a mejor equipo del mundo
El equipo francés se quedó con el galardón principalmente por lo hecho en la Champions League, donde conquistó su segundo título consecutivo.
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Harry Kane ganó el premio Müller a delantero del año
El delantero inglés anotó más de 70 goles durante la última temporada.
La ganadora del Balón de Oro femenino es Alexia Putellas
La jugadora española se quedó con este galardón por tercera ocasión en su carrera, luego de los obtenidos en 2021 y 2022.
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Ceremonia. Alexia Putellas se quedó con el Balón de Oro femenino por tercera vez en su carrera
La mediocampista española fue galardonada en Londres tras su enorme paso por el Barcelona, donde es una leyenda.
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Lectura rápida
¿Quién es el principal candidato al Balón de Oro?
Lionel Messi es considerado el principal candidato debido a su destacada actuación en el Mundial 2026.
¿Dónde se llevará a cabo la ceremonia?
La ceremonia se realizará en el Palladium Theatre de Londres.
¿Cuándo se anunciará al ganador?
El ganador se anunciará este lunes a partir de las 17 horas (hora de Argentina).
¿Qué otros jugadores son candidatos?
Otros candidatos destacados son Harry Kane, Rodrigo Hernández, Lamine Yamal y Kylian Mbappé.
¿Cuántos goles anotó Messi en el Mundial?
Messi anotó ocho goles y brindó cuatro asistencias en el Mundial 2026.
[Fuente: Noticias Argentinas]