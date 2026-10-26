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Harry Kane ganó el Balón de Oro a mejor jugador del mundo

El delantero inglés tuvo una gran temporada en el Bayern Múnich donde anotó más de setenta goles.

26/10/2026 | 19:51Redacción Cadena 3

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Harry Kane ganó el Balón de Oro.

FOTO: Harry Kane ganó el Balón de Oro.

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El delantero inglés Harry Kane, que a nivel de cubes se desempeña en el Bayern Múnich de Alemania, fue reconocido como el mejor jugador del mundo y se quedó con el Balón de Oro.

Kane tuvo una impresionante temporada, en la que conquistó la Bundesliga y la Copa de Alemania con el Bayern Múnich y fue clave para que la selección de Inglaterra finalizara tercera en el Mundial 2026. Además, anotó 73 goles y repartió 8 asistencias en 65 partidos.

Harry fue clave para que el Bayern Múnich ganara la Bundesliga y la Copa de Alemania y contribuyó para que la selección de Inglaterra finalizara tercera en el Mundial 2026.

Lamine Yamal ganó el premio a mejor jugador joven de la temporada

El extremó y estrella del Barcelona y de la selección espaola se llevó por tercer año consecutivo el premio Kopa a mejor jugador joven.

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Vicky López ganó el premio a El Joven Talento Femenino de la Temporada

La centrocampista ofensiva y extremo española que juega en el FC Barcelona se consagro como la mejor fútbolista femenina Sub-20 en los premio del Balón de Oro con 53 partidos, 17 goles y 15 asistencias.

Luis De la Fuente fue elegido el mejor entrenador del año

El campeón del mundo con España fue elegido por la organización tras haberse coronado este año con "La Roja" en el Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

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Pere Romeu ganó el premio a Mejor Técnico de la Temporada de un Equipo Femenino

El entrenador español que dirige el F.C Barcelona tras tener una temporada donde consiguipo: UEFA Champions League, Liga, Copa de España y Supercopa de España.

Unai Simón fue elegido el mejor arquero del mundo

España sigue dominando la gala y Unaí Simón, el arquero campeón del mundo también se queda con el premio Lev Yashin.

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Cata Coll ganó el premio a mejor arquera del mundo

La española que ataja en el Barcelona fue galardonada tras una gran temporada en la que mantuvo 18 veces su arco en cero en 32 partidos.

Bukayo Saka gana el premio Socrates

Se trata del reconocimiento a proyectos de labor social y compromiso solidario en el fútbol (general) y el inglés fue premiado por su ONG.

El Barcelona fue reconocido como el mejor club femenino

Durante la última temporada, el equipo español conquistó la Champions League, además de LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

El PSG fue reconocido como el mejor equipo del mundo

Durante la última temporada, el equipo francés conquistó la Ligue 1, la Champions League y la Copa Intercontinental.

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Harry Kane ganó el premio Müller a delantero del año

El delantero inglés anotó más de 70 goles durante la última temporada.

La ganadora del Balón de Oro femenino es Alexia Putellas

La jugadora española se quedó con este galardón por tercera ocasión en su carrera, luego de los obtenidos en 2021 y 2022.

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Lectura rápida

¿Quién es el principal candidato al Balón de Oro?
Lionel Messi es considerado el principal candidato debido a su destacada actuación en el Mundial 2026.

¿Dónde se llevará a cabo la ceremonia?
La ceremonia se realizará en el Palladium Theatre de Londres.

¿Cuándo se anunciará al ganador?
El ganador se anunciará este lunes a partir de las 17 horas (hora de Argentina).

¿Qué otros jugadores son candidatos?
Otros candidatos destacados son Harry Kane, Rodrigo Hernández, Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

¿Cuántos goles anotó Messi en el Mundial?
Messi anotó ocho goles y brindó cuatro asistencias en el Mundial 2026.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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