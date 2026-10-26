El pariente del Cura Brochero que heredó sus orejas: “Se siente el saber que la bondad está”

La historia del Cura Brochero sigue uniendo generaciones y familias. Tomás Norte, sobrino nieto del santo cordobés, llegó a Córdoba junto a cinco de sus hermanos para recorrer los lugares vinculados con sus antepasados y reconstruir la historia familiar.

En diálogo con Cadena 3, contó que el parentesco con José Gabriel del Rosario Brochero viene por la rama materna. La visita incluyó una recorrida por Obispo Trejo y el paso por el Arzobispado de Córdoba. Ahora, los hermanos se encuentran en Mina Clavero, en un viaje que busca reafirmar los orígenes que conocen desde hace tiempo.

“Mi parentesco con el Cura Brochero es por parte de mi madre. Sería Norte Brochero. Nuestra abuela se llama Simona Brochero, nuestra bisabuela Laurenciana Brochero. El Cura era nuestro tío abuelo”, explicó Tomás.

El hombre señaló que el objetivo del viaje es profundizar en la historia de la familia y conocer más sobre sus raíces.

“Estamos buscando los orígenes y reconstruyendo la historia de la familia. Al hacer pie en la historia hay mejor futuro. Somos seis hermanos que estamos acá, de 11. Fuimos a Obispo Trejo, ahora vinimos a Mina Clavero. Estamos afirmando lo que ya sabíamos: que somos parientes”, relató.

El parecido físico con el santo

Además de los vínculos familiares, hay un rasgo físico que los Norte reconocen como característico: las orejas, que consideran similares a las del Cura Brochero.

“Las orejas de los hermanos son características. Tenemos un parecido físico. Se sienten muchas cosas. Lo que más se siente es saber que la bondad está”, expresó Tomás.

El recorrido representa para los hermanos una oportunidad de conectar con su historia y con la figura de un sacerdote santo que dejó una huella profunda en Córdoba. Una búsqueda familiar que combina memoria, identidad y el orgullo de reconocer en sus antepasados parte de su propio presente.

Informe de Orlando Morales