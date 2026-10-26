Epec informó los cortes de luz programados para este martes por tareas de mantenimiento

La Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (Epec) informó que el martes 27 de octubre se llevarían a cabo cortes de luz programados en diferentes puntos de la provincia. Las interrupciones responden a trabajos de mantenimiento, mejoras y la ejecución de nuevas obras en la red eléctrica, entre otros motivos.

En Córdoba capital, se reportarán cortes de luz de 08:00 a 13:00 en el sector comprendido por Colectora Norte de Av. Circunvalación esquina Raul Carlos Brogin, en forma parcial. En Villa Parque Santa Ana, los cortes afectaron de 08:00 a 11:00 a los barrios Santa Lucía, Estancia Los Cerrillos, HORPAS, Mi Valle Golf, La Melinca y Monumento Myriam Stefford. También se interrumpirá el servicio de 08:00 a 08:15 y de 10:45 a 11:00 en los barrios La Melinca, Campos del Virrey, La Floresta y Santa Ana.

En Villa Carlos Paz, el corte programado se extenderá de 08:30 a 12:30 en el sector comprendido por Edificio Namba y las calles Moreno, Maipú, Alvear y Av. Libertad. Villa Allende sufrirá cortes de 13:00 a 13:20 y de 15:00 a 15:20 en el barrio Jardín de Epicuro.

En Saldán, de 13:00 a 13:20 y de 15:00 a 15:20, se registrarán interrupciones en los barrios Portón de Piedra, Luis de Tejeda, San Francisco y Ernesto Guevara, en forma total, y en el barrio Centro, en forma parcial. Además, de 13:00 a 17:00, se cortará el servicio en los barrios Centro y Villa Saldán, también en forma parcial.

Por último, en Alta Gracia y Bosque Alegre, el corte está programado de 12:00 a 15:00 en el sector comprendido por Sector Finger, Valle Buena Esperanza, Derivación Moral Masjoan, Observatorio Astronómico, Estación Terrena Bosque Alegre, Estancia Bosque Alegre, Campos Hosman, Parador Copina y Estancia San Bernardo.