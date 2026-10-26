Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy lunes 26 de octubre.

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El número de sorteo 13068 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el lunes 26 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 0183, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Mal Tiempo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 0183

2° 9325

3° 7864

4° 4432

5° 6737

6° 1903

7° 9350

8° 4741

9° 4853

10° 3109

11° 8913

12° 9244

13° 7907

14° 8251

15° 4421

16° 3778

17° 8434

18° 2943

19° 0108

20° 8279