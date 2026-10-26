Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy lunes 26 de octubre.
El sorteo número 13068 de la Quiniela Turista se realizó el lunes 26 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 0183, que se interpreta como "A primera (Mal Tiempo)". Aquí están los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13068 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el lunes 26 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 0183, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Mal Tiempo).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0183
2° 9325
3° 7864
4° 4432
5° 6737
6° 1903
7° 9350
8° 4741
9° 4853
10° 3109
11° 8913
12° 9244
13° 7907
14° 8251
15° 4421
16° 3778
17° 8434
18° 2943
19° 0108
20° 8279
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13068 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 26 de octubre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 0183.
¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como "A primera (Mal Tiempo)".
¿Cuáles son los otros números ganadores?
Los números ganadores son 9325, 7864, 4432, entre otros.