La nostalgia de los '80: el regreso del estampado Seven Flowers de Marimekko

Durante la década de 1980, muchos crecieron rodeados de colores vibrantes en sus habitaciones, como es el caso de la autora de esta nota, quien recuerda cómo su habitación contaba con paredes amarillas y azules, además de una alfombra de un profundo color rojo ladrillo. El estampado de sus sábanas, con un diseño de tulipanes, unía todos esos colores, creando un ambiente único y especial.

Años más tarde, la autora se sorprendió al ver el mismo estampado en la habitación de Holly Wheeler, un personaje de la serie Stranger Things, en la última temporada. El papel tapiz no solo era similar al de su infancia, sino que era exactamente el mismo: el famoso diseño "Seven Flowers" de Marimekko. Esta coincidencia la llevó a reflexionar sobre su singularidad, cuestionando cuán especial era realmente su elección de decoración.

El descubrimiento del diseño se produjo gracias a su compañera de universidad, quien también había tenido el mismo estampado en su habitación durante su niñez. La autora se dio cuenta de que su experiencia no era tan única como pensaba, sino que compartía un gusto común con otros niños de los años 80.

Más adelante, en el año 2023, la autora asistió al estreno de The End of Oak Street, una película en la que una familia es transportada a la prehistoria a través de un agujero de gusano. En una de las escenas, la habitación de la adolescente Audrey se iluminó con un resplandor que reveló sus sábanas: también eran de "Seven Flowers". Esta coincidencia despertó su curiosidad, por lo que decidió contactar a Maya Shimoguchi, la diseñadora de producción de la película, para indagar sobre la elección del estampado.

Shimoguchi explicó que el diseño encajaba con la paleta de colores elegida para la habitación de Audrey, que incluía un tono rosa melancólico y toques de amarillo brillante. Además, mencionó que la decoradora del set también había tenido el mismo estampado en su infancia, lo que reforzó la idea de que el diseño resonaba con muchas personas de esa generación.

Por su parte, Minna Kemell-Kutvonen, directora de diseño de Marimekko, brindó información sobre el origen del estampado "Seven Flowers", creado por Fujiwo Ishimoto en 1979. Este diseño se inspiró en una tradición finlandesa de Midsummer, que sostiene que quien recoja siete flores diferentes y las coloque bajo su almohada en la noche de Midsummer soñará con su futuro cónyuge. La alegría que transmite el estampado ha sido siempre un atractivo para quienes lo conocen.

A pesar de su popularidad, el estampado "Seven Flowers" se encuentra actualmente fuera de producción, y su única disponibilidad es a través de plataformas como eBay. La autora, tras ver The End of Oak Street, decidió adquirir algunas piezas usadas, sintiendo que el universo le indicaba que debía hacerlo. Ahora, su hijo de 11 años también forma parte del club de "Seven Flowers". La expectativa de un posible regreso del estampado se mantiene, ya que Shimoguchi sugiere que su diseño es atemporal y tiene una vida que trasciende la época en que fue creado.